إقتصاد

توضيح من مجموعة الحبتور يتعلق بسوريا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-10-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1435136-638972664095029097.jpg
Doc-P-1435136-638972664095029097.jpg photos 0
أفادت مجموعة الحبتور الاستثمارية الإماراتية بأن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تعهدات غير منفذة من قبل المجموعة لصالح صندوق التنمية السوري "لا يمت إلى الحقيقة بصلة".
وقالت المجموعة في بيان لها إنها، برئاسة الإماراتي خلف الحبتور، قدمت مجموعة مساهمات إنسانية وتنموية كبرى لسوريا خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح البيان أن المجموعة أطلقت حزمة من المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي (الدولار يعادل 67ر3 درهم إماراتي)، بالتعاون مع وزارة الأوقاف السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، ووقعت مذكرتي تفاهم مع الجهتين لدعم الجامع الأموي الكبير في دمشق، ورعاية الفئات المحدودة الدخل في المجتمع.

وأضاف البيان أن المجموعة أعلنت مؤخرا عن تقديم 100 ألف مقعد دراسي جديد لدعم البنية التحتية التعليمية في سوريا، تشمل المدارس في المناطق الأكثر احتياجا، وتجهيزات تعليمية حديثة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السورية.
 
وأكدت المجموعة أنها ملتزمة بما تعهدت به "التعاون المثمر مع الجهات السورية الرسمية، وتتطلع لمزيد من الشراكات الإنسانية والتنموية البنّاءة في المستقبل القريب".
