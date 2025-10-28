توضيح من مجموعة الحبتور يتعلق بسوريا.. هذا ما جاء فيه

أفادت مجموعة الحبتور الاستثمارية بأن ما يتم تداوله عبر بعض بشأن وجود تعهدات غير منفذة من قبل المجموعة لصالح صندوق التنمية السوري "لا يمت إلى الحقيقة بصلة".

وقالت المجموعة في بيان لها إنها، برئاسة خلف الحبتور، قدمت مجموعة مساهمات إنسانية وتنموية كبرى لسوريا خلال الأسابيع الماضية.



وأوضح البيان أن المجموعة أطلقت حزمة من المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي (الدولار يعادل 67ر3 درهم إماراتي)، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة والعمل في ، ووقعت مذكرتي تفاهم مع الجهتين لدعم الجامع الأموي الكبير في ، ورعاية الفئات المحدودة الدخل في المجتمع.



وأضاف البيان أن المجموعة أعلنت مؤخرا عن تقديم 100 ألف مقعد دراسي جديد لدعم البنية التحتية التعليمية في سوريا، تشمل المدارس في المناطق الأكثر احتياجا، وتجهيزات تعليمية حديثة، بالتنسيق مع السورية.

وأكدت المجموعة أنها ملتزمة بما تعهدت به "التعاون المثمر مع الجهات السورية الرسمية، وتتطلع لمزيد من الشراكات الإنسانية والتنموية البنّاءة في القريب".