عربي-دولي

وزير الحرب الأميركيّ: وجهنا 3 ضربات دقيقة على 4 سفن في المحيط الهادئ

Lebanon 24
28-10-2025 | 11:21
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أنه "تمّ تنفيذ 3 ضربات دقيقة على 4 سفن تنقل على مخدرات في المحيط الهادئ".
وكتب هيغسيث عبر حسابه على منصة "إكس": "بالأمس، وبتوجيه من الرئيس ترامب، نفذت وزارة الحرب ثلاث ضربات دقيقة قاتلة على أربع سفن تديرها منظمات مصنفة إرهابية تتاجر بالمخدرات في شرق المحيط الهادئ".
