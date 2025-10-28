وزير الحرب الأميركيّ: وجهنا 3 ضربات دقيقة على 4 سفن في المحيط الهادئ

Advertisement

أعلن وزير الحرب الأميركي أنه "تمّ تنفيذ 3 ضربات دقيقة على 4 سفن تنقل على مخدرات في ".وكتب هيغسيث عبر حسابه على منصة "إكس": "بالأمس، وبتوجيه من ، نفذت ثلاث ضربات دقيقة قاتلة على أربع سفن تديرها منظمات مصنفة إرهابية تتاجر بالمخدرات في شرق المحيط الهادئ".