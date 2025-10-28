Advertisement

عربي-دولي

في دولة عربية... السجن لوزيرين سابقين ومسؤولين في قضية فساد

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:05
أصدرت محكمة الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف بـ"قضية الفساد في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 2".
وقضت المحكمة بالسجن 8 سنوات نافذة بحق وزير الاتصال الأسبق جمال كعوان والمدير العام الأسبق للوكالة أمين شيكر، وفق ما أفاد به محامون حضروا جلسة النطق بالأحكام.


كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 4 سنوات نافذة على وزير الاتصال الأسبق حميد ڤرين، و5 سنوات على كل من مدير فرع الاتصال والإشهار في الوكالة والمدير العام لفرع البريد السريع التابع لها، فيما تراوحت العقوبات على بقية المتهمين بين 4 سنوات سجناً نافذاً والبراءة.


وقد شملت التهم الموجهة للوزيرين وباقي المتورطين "منح مساحات إشهارية لصحف صغيرة وأخرى وهمية".
