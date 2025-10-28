Advertisement

إقتصاد

هذا ما طلبته إيران من أغنى رجل في إسرائيل

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1435167-638972724584478912.png
Doc-P-1435167-638972724584478912.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن طهران طالبت بدفع غرامة قدرها 170 مليون دولار ممّن قالت إنه المالك الإسرائيلي لسفينة الشحن التي احتجزتها العام الماضي واتهمتها بالارتباط بإسرائيل.
Advertisement
اعترض الحرس الثوري سفينة MSC Aries في نيسان 2024 واحتجز طاقمها المؤلف من 25 فردًا.

أكدت وكالة "إرنا" أنّ السفينة تديرها شركة "زودياك" المملوكة لـ"الرأسمالي الصهيوني إيال عوفر"، وذكرت "زودياك" أنّ "MSC" تستأجر السفينة من «غورتال» التابعة لها، وأن عوفر يمتلك جزءًا من "زودياك".
صنّفت "فوربس" عوفر (75 عامًا) كأغنى رجل في إسرائيل بثروة قدرها 28.2 مليار دولار، ونشط في قطاعات منها الشحن.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير إن الاتهامات وُجّهت والقضية أمام المحاكم من دون تحديد موعد، مؤكدًا:"تمّت المطالبة بغرامة قدرها 170 مليون دولار ضد مالكها، وهو من أصل إسرائيلي، بتهمة تمويل الإرهاب".

وكانت السفينة قد حُجزت آخر مرة قبالة دبي متجهةً إلى مضيق هرمز، وأوقفت بيانات تتبّعها، فيما وصفت "التجارة البحرية البريطانية" الواقعة بأنها "مصادرة من قِبل سلطات إقليمية" في خليج عُمان، وظهر كوماندوز يهبطون على سطحها في لقطات للحادث.

ذكر جهانجير أنّ قيمة السفينة المصادَرة، من دون حمولتها، تبلغ 170 مليون دولار، وزعم أنّ عوفر "شخصية مؤثرة" داخل الحكومة الإسرائيلية.

وكانت قد تعرّضت سفن مرتبطة بعوفر لهجمات سابقة؛ إذ استُهدفت ناقلة نفط يملك جزءًا منها بطائرة مسيّرة انتحارية إيرانية في شباط 2023، وتعرّضت ناقلة مختلفة تديرها شركته لضربة في آب 2021 أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

جاء الاستيلاء بعد نحو أسبوعين من ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل سبعة من الحرس الثوري، بينهم جنرالان.
مواضيع ذات صلة
هذا ما طلبته قطر من إسرائيل
lebanon 24
28/10/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبه أبي رميا من وزير المالية
lebanon 24
28/10/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟
lebanon 24
28/10/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
من أغنى نساء العالم... من هي المرأة التي أشاد بها ترامب في الكنيست الإسرائيليّ؟
lebanon 24
28/10/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:54 | 2025-10-28
15:25 | 2025-10-28
15:06 | 2025-10-28
15:02 | 2025-10-28
15:00 | 2025-10-28
14:51 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24