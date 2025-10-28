24
هذا ما طلبته إيران من أغنى رجل في إسرائيل
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:16
A-
A+
أشار موقع "تايمز أوف
إسرائيل
" إلى أن
طهران
طالبت بدفع غرامة قدرها 170 مليون دولار ممّن قالت إنه المالك
الإسرائيلي
لسفينة الشحن التي احتجزتها العام الماضي واتهمتها بالارتباط بإسرائيل.
اعترض الحرس الثوري سفينة MSC Aries في نيسان 2024 واحتجز طاقمها المؤلف من 25 فردًا.
أكدت وكالة "إرنا" أنّ السفينة تديرها شركة "زودياك" المملوكة لـ"الرأسمالي الصهيوني إيال عوفر"، وذكرت "زودياك" أنّ "MSC" تستأجر السفينة من «غورتال» التابعة لها، وأن عوفر يمتلك جزءًا من "زودياك".
صنّفت "فوربس" عوفر (75 عامًا) كأغنى رجل
في إسرائيل
بثروة قدرها 28.2 مليار دولار، ونشط في قطاعات منها الشحن.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير إن الاتهامات وُجّهت والقضية أمام المحاكم من دون تحديد موعد، مؤكدًا:"تمّت المطالبة بغرامة قدرها 170 مليون دولار ضد مالكها، وهو من أصل إسرائيلي، بتهمة تمويل الإرهاب".
وكانت السفينة قد حُجزت آخر مرة قبالة دبي متجهةً إلى مضيق هرمز، وأوقفت بيانات تتبّعها، فيما وصفت "التجارة البحرية
البريطانية
" الواقعة بأنها "مصادرة من قِبل سلطات إقليمية" في خليج عُمان، وظهر كوماندوز يهبطون على سطحها في لقطات للحادث.
ذكر جهانجير أنّ قيمة السفينة المصادَرة، من دون حمولتها، تبلغ 170 مليون دولار، وزعم أنّ عوفر "شخصية مؤثرة" داخل الحكومة
الإسرائيلية
.
وكانت قد تعرّضت سفن مرتبطة بعوفر لهجمات سابقة؛ إذ استُهدفت ناقلة نفط يملك جزءًا منها بطائرة مسيّرة انتحارية إيرانية في شباط 2023، وتعرّضت ناقلة مختلفة تديرها شركته لضربة في آب 2021 أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.
جاء الاستيلاء بعد نحو أسبوعين من ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية
الإيرانية
في
دمشق
وأسفرت عن مقتل سبعة من الحرس الثوري، بينهم جنرالان.
