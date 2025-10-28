Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يأمر الجيش بشن هجمات فورية على غزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1435168-638972724675037153.webp
Doc-P-1435168-638972724675037153.webp photos 0
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "غارات عنيفة" على قطاع غزة.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة".

وجاء القرار عقب مشاورات أمنية أجراها نتنياهو مع عدد من المسؤولين في إدارته لمناقشة خطوات إسرائيل في مواجهة ما تصفه بـ"انتهاكات حركة حماس".

واتهمت إسرائيل حماس بانتهاك وقف إطلاق النار، بعد تأكيدات بأن أجزاء من الرفات الأخيرة التي أعادتها الحركة تعود لرهينة سبق أن استعاد الجيش جثمانه من القطاع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

مكتب نتنياهو

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

بنيامين

