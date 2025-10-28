Advertisement

عربي-دولي

بعد قرار نتنياهو استئناف الهجمات على غزة… هذا ما أعلنته حركة حماس

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:36
قررت حركة حماس تأجيل تسليم جثة الأسير، التي كانت مقررة اليوم لإسرائيل، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بشن غارات عنيفة على قطاع غزة.
وأوضحت حماس أنّ "أي تصعيد إسرائيلي سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، ويؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".


