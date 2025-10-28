Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تخطط لتوسيع مناطق سيطرتها في قطاع غزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1435198-638972754601037605.jpg
Doc-P-1435198-638972754601037605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بانتهاكات متكررة من حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.
Advertisement


ولم يصدر مكتب نتنياهو أي تعليق رسمي على هذه التقارير.



وأفادت قناة "كان" العامة بأن نتنياهو يجري محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين لتنسيق هذه الخطوة.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 22:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم الحكومة الإٍسرائيلية: إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 22:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شركات أميركية تخطط للاستثمار في قطاع النفط والغاز بالعراق
lebanon 24
28/10/2025 22:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة تجنب مناطق سيطرتنا
lebanon 24
28/10/2025 22:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام الإسرائيلية

وسائل الإعلام

مكتب نتنياهو

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:54 | 2025-10-28
15:25 | 2025-10-28
15:06 | 2025-10-28
15:02 | 2025-10-28
15:00 | 2025-10-28
14:51 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24