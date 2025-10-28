Advertisement

عربي-دولي

كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع ثمنا باهظا

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1435219-638972789878803091.jpg
Doc-P-1435219-638972789878803091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس "إن حماس ستدفع ثمنا باهظا لمهاجمتها جنود الجيش الإسرائيلي في غزة".
Advertisement
وأشار الى "أن حماس خرقت اتفاق إعادة الرهائن".
وأكدت "أن الجيش سيرد بقوة هائلة على هجوم حماس ضد قواتنا في رفح".
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا لم تف حماس بالتزاماتها فستدفع ثمنا باهظا
lebanon 24
29/10/2025 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين
lebanon 24
29/10/2025 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يحذرون: انهيار وقف النار في غزة سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا
lebanon 24
29/10/2025 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات ماكرون التي زعم فيها أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا لرفضها التفاوض هي محاولة لفرض شروط أوكرانيا وفرنسا تسعى للتصعيد
lebanon 24
29/10/2025 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24

يسرائيل كاتس

الإسرائيلي

إسرائيل

يسرائيل

كاتس

رفح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2025-10-28
17:54 | 2025-10-28
17:41 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:31 | 2025-10-28
17:27 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24