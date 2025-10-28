فرنسا: 36 دولة تعلن استعدادها لتقديم دعم أمني مستمر لأوكرانيا

Advertisement

وأوضح كونفافرو أن هذه الضمانات أصبحت جاهزة بعد سلسلة طويلة من اجتماعات العمل، مشيراً إلى أن اجتماع الأخير كان ذا أهمية كبيرة، حيث أبرز أن تقف على مسارين متوازيين تجاه الملف الأوكراني: الأول دعم دينامية السلام، والثاني التحضير للأطر العملية لهذا السلام بمجرد انطلاق المفاوضات.وأضاف المتحدث تنقل الموقف بوضوح إلى الحلفاء ، مؤكداً استمرار التنسيق لضمان تقديم دعم متوازن لأوكرانيا يجمع بين الدبلوماسية والاستعدادات الأمنية.