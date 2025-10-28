23
فرنسا: 36 دولة تعلن استعدادها لتقديم دعم أمني مستمر لأوكرانيا
Lebanon 24
28-10-2025
|
14:51
A-
A+
كشف الناطق باسم
وزارة الخارجية الفرنسية
، باسكال كونفافرو، أن 36 دولة أعربت عن رغبتها في تقديم دعم ملموس ومستمر لأوكرانيا، لا سيما في مجال الضمانات الأمنية.
وأوضح كونفافرو أن هذه الضمانات أصبحت جاهزة بعد سلسلة طويلة من اجتماعات العمل، مشيراً إلى أن اجتماع
لندن
الأخير كان ذا أهمية كبيرة، حيث أبرز أن
أوروبا
تقف على مسارين متوازيين تجاه الملف الأوكراني: الأول دعم دينامية السلام، والثاني التحضير للأطر العملية لهذا السلام بمجرد انطلاق المفاوضات.
وأضاف المتحدث
أن فرنسا
تنقل الموقف
الأوروبي
بوضوح إلى الحلفاء
الأميركيين
، مؤكداً استمرار التنسيق لضمان تقديم دعم متوازن لأوكرانيا يجمع بين الدبلوماسية والاستعدادات الأمنية.
