Advertisement

عربي-دولي

فرنسا: 36 دولة تعلن استعدادها لتقديم دعم أمني مستمر لأوكرانيا

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1435233-638972817947438205.webp
Doc-P-1435233-638972817947438205.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن 36 دولة أعربت عن رغبتها في تقديم دعم ملموس ومستمر لأوكرانيا، لا سيما في مجال الضمانات الأمنية.
Advertisement


وأوضح كونفافرو أن هذه الضمانات أصبحت جاهزة بعد سلسلة طويلة من اجتماعات العمل، مشيراً إلى أن اجتماع لندن الأخير كان ذا أهمية كبيرة، حيث أبرز أن أوروبا تقف على مسارين متوازيين تجاه الملف الأوكراني: الأول دعم دينامية السلام، والثاني التحضير للأطر العملية لهذا السلام بمجرد انطلاق المفاوضات.


وأضاف المتحدث أن فرنسا تنقل الموقف الأوروبي بوضوح إلى الحلفاء الأميركيين، مؤكداً استمرار التنسيق لضمان تقديم دعم متوازن لأوكرانيا يجمع بين الدبلوماسية والاستعدادات الأمنية.
 
مواضيع ذات صلة
الكرملين: المعلومات عن استعداد فرنسا لإرسال قوات لأوكرانيا مثيرة للقلق
lebanon 24
29/10/2025 00:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون لزيلينسكي: الأوروبيون مستعدون لتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا
lebanon 24
29/10/2025 00:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة آسيوية تعلن استعدادها لإرسال قوات لحفظ السلام إلى غزة
lebanon 24
29/10/2025 00:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تعلن أنها ستساهم في دعم قدرات الدنمارك العسكرية بدفاعات ضد الطائرات الموجهة عن بُعد
lebanon 24
29/10/2025 00:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية

الأميركيين

الفرنسية

أن فرنسا

دبلوماسي

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2025-10-28
17:54 | 2025-10-28
17:41 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:31 | 2025-10-28
17:27 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24