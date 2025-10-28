قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط

Advertisement

أعلن رئيس هيئة الفريق أسامة ربيع، الثلاثاء، نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح ناقلة KOMANDER خلال عبورها للقناة ضمن قافلة .وأكد ربيع في بيان اليوم، انتظام حركة الملاحة بالقناة بالاتجاهين، وعدم تأثرها بطوارئ الملاحة التي وقعت اليوم، موضحا أن عطلا في ماكينات الناقلة أدى إلى جنوحها في الكيلو متر 47 ترقيم قناة في الساعة 12.5 ظهرا، وفور تلقي مركز مراقبة الملاحة إخطارا بالواقعة تم الدفع بخمس قاطرات تابعة للهيئة للقيام بأعمال الشد اللازمة لاستعدال الناقلة وتعويمها مرة أخرى، بالإضافة إلى قاطرة أخرى لتنفيذ أعمال .وأشار الفريق ربيع، إلى أن أعمال الدفع بالقاطرات وأعمال الإنقاذ اللازمة لم تستغرق سوى 30 دقيقة فقط، ونجحت قاطرات الهيئة في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ وإنهائه في الساعة الواحدة ظهرا، تلاها بدء قطر الناقلة بواسطة قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طن إلى منطقة البحيرات، ومن ثم عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي في الاتجاهين.وأوضح أن طول الناقلة يبلغ 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 80 ألف طن.ووفق البيان، "وجه ربيع رسالة طمأنة أكد فيها قدرة قناة السويس على التعامل الفوري مع المواقف الصعبة وإدارة طوارئ الملاحة بكفاءة واقتدار في ظل ما تزخر به الهيئة من كفاءات بشرية وإمكانيات فنية وأسطول بحري متطور وخبرات متراكمة في مجال القطر والإنقاذ".ونوه إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور 34 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن. (روسيا اليوم)