Advertisement

إقتصاد

قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:02
A-
A+

Doc-P-1435240-638972822405265682.jpg
Doc-P-1435240-638972822405265682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الثلاثاء، نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح ناقلة النفط KOMANDER خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال.
Advertisement
وأكد ربيع في بيان اليوم، انتظام حركة الملاحة بالقناة بالاتجاهين، وعدم تأثرها بطوارئ الملاحة التي وقعت اليوم، موضحا أن عطلا في ماكينات الناقلة أدى إلى جنوحها في الكيلو متر 47 ترقيم قناة في الساعة 12.5 ظهرا، وفور تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي إخطارا بالواقعة تم الدفع بخمس قاطرات تابعة للهيئة للقيام بأعمال الشد اللازمة لاستعدال الناقلة وتعويمها مرة أخرى، بالإضافة إلى قاطرة أخرى لتنفيذ أعمال القطر.
وأشار الفريق ربيع، إلى أن أعمال الدفع بالقاطرات وأعمال الإنقاذ اللازمة لم تستغرق سوى 30 دقيقة فقط، ونجحت قاطرات الهيئة في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ وإنهائه في الساعة الواحدة ظهرا، تلاها بدء قطر الناقلة بواسطة قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طن إلى منطقة البحيرات، ومن ثم عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي في الاتجاهين.

وأوضح أن طول الناقلة يبلغ 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 80 ألف طن.

ووفق البيان، "وجه ربيع رسالة طمأنة أكد فيها قدرة قناة السويس على التعامل الفوري مع المواقف الصعبة وإدارة طوارئ الملاحة بكفاءة واقتدار في ظل ما تزخر به الهيئة من كفاءات بشرية وإمكانيات فنية وأسطول بحري متطور وخبرات متراكمة في مجال القطر والإنقاذ".

ونوه إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور 34 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جنوح سفينة شحن هولندية بعد هجوم في خليج عدن
lebanon 24
29/10/2025 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما وحركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير
lebanon 24
29/10/2025 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة السويس.. إيرادات قياسية ومشاريع ضخمة
lebanon 24
29/10/2025 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب مئات المشاريع الصناعية
lebanon 24
29/10/2025 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

روسيا اليوم

قناة السويس

قناة ال

الرئيسي

الملاح

الشمال

روسيا

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2025-10-28
17:54 | 2025-10-28
17:41 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:31 | 2025-10-28
17:27 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24