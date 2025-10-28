على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!

Advertisement

ووفقاً لتحقيق وكالة "أسوشيتد برس"، عرض العميل إدوين لوبيز على الطيار الفنزويلي بيتنر فيليجاس ثروة كبيرة مقابل تحويل مسار طائرة مادورو إلى مكان يمكن للسلطات الأميركية فيه اعتقال الرئيس الفنزويلي.وكان واضحا وهو أن يقوم الطيار بتحويل مسار طائرة مادورو إلى مكان يمكن للسلطات الأميركية فيه القبض على الرئيس الفنزويلي في المقابل، سيصبح الطيار ثريًا للغاية وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء التي كشفت تفاصيل العملية.وقالت الوكالة إن المحادثة كانت متوترة، وغادر الطيار دون إبداء أي ، لكنه زوّد العميل إدوين لوبيز برقم هاتفه المحمول في إشارة إلى أنه قد يكون مهتمًا بمساعدة الحكومة الأمريكية.وعلى مدار الستة عشر شهرًا التالية، وحتى بعد تقاعده من وظيفته الحكومية في تموز الماضي، واصل لوبيز حديثه مع الطيار عبر تطبيق مراسلة مشفر وهو ما يكشف إصرار لسنوات للإطاحة بمادورو.ومنذ عودته إلى ، اتخذ موقفًا أكثر تشددًا، فنشر آلاف الجنود وطائرات الهليكوبتر الهجومية والسفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي لمهاجمة قوارب الصيد المشتبه في تهريبها الكوكايين من فنزويلا.ثم سمح لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا.كما ضاعفت الحكومة الأميركية المكافأة المخصصة للقبض على مادورو بتهم تهريب المخدرات الفيدرالية، وهي خطوة سعى لوبيز إلى استغلالها في رسالة نصية إلى الطيار في 7 آب الماضي.استخلصت "أسوشيتد برس" تفاصيل الخطة التي فشلت في النهاية من مقابلات مع 3 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى أحد معارضي مادورو طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم.وبدأت الخطة في نيسان 2024، عندما ظهر مخبر في السفارة الأميركية في الدومينيكان، وزعم أن لديه معلومات عن طائرات مادورو وأن اثنتين منها في الدومينيكان تخضعان لإصلاحات باهظة.وأثار الأمر فضول لوبيز الذي كان حينها ملحقًا بالسفارة ووكيلًا لتحقيقات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الأمن الداخلي، حيث كان يقود التحقيقات في شبكات إجرامية دولية في بحر الكاريبي.ولوبيز كان يعلم أن أي صيانة ستكون انتهاكًا جنائيًا للقانون الأميركي وللعقوبات الأميركية، لأنها ستتضمن شراء قطع غيار أميركية كما أن الطائرتين معرضتان للمصادرة بسبب .وكان تحديد موقع الطائرة سهلاً، حيث كانت في مطار لا إيزابيلا التنفيذي في سانتو دومينغو، وبعدها علم المحققون أن مادورو أرسل خمسة طيارين لاستعادة الطائرتين اللتين تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات.وخطرت الفكرة في ذهن لوبيز: ماذا لو استطاع إقناع الطيار بنقل مادورو إلى مكان يُمكن للولايات المتحدة اعتقاله فيه؟أجرى لوبيز وزملاؤه محادثات مع الطيارين وكان آخرهم الجنرال بيتنر فيليغاس الطيار الدائم لمادورو والذي كان عضوًا في حرس الشرف الرئاسي وعقيدًا في القوات الجوية الفنزويلية، ووصفه مسؤول فنزويلي سابق بأنه ودود ومتحفظ ومحل ثقة مادورو الذي يسافر بانتظام معه.وتحدث لوبيز فترة مع فيليغاس عن المشاهير الذين كان الطيار يتنقل بينهم، وخدمته العسكرية، وأنواع الطائرات المرخص له بقيادتها.وبعد 15 دقيقة، بدأ الطيار بالتوتر وسأله لوبيز بصرامة هل سبق له الطيران مع مادورو أو سلفه هوغو تشافيز؟حاول فيليغاس الهرب قبل أن يقر بأنه كان طيارا للزعيمين وعرض صورا لهما معه وقدم تفاصيل عن المنشآت العسكرية الفنزويلية التي زارها ودون علمه تم تسجيل المحادثة.ومع انتهاء المحادثة، قدم لوبيز عرضه: مقابل نقل مادورو سرًا إلى أميركا، سيصبح الطيار ثريًا جدًا ومحبوبًا من قبل ملايين المواطنين.ولم يُفصح فيليغاس عن نيته لكنه أعطى لوبيز رقم هاتفه المحمول.حتى بعد تقاعده، واصل لوبيز مسيرته وركز على إقناع فيليغاس وتبادل الرسائل معه عبر "واتساب" و"تليغرام" حوالي 12 مرة دون نتيجة.وقال عضو منفي من معارضة مادورو، "لقد شعر لوبيز أن لديه مهمة غير مكتملة ما جعله أكثر قيمة بالنسبة لنا من العديد من أكبر المعارضين في الداخل".وبعد رسالة آب الماضي حول مكافأة الخمسين مليون دولار، أرسل لوبيز رسالة أخرى لفيليغاس قال فيها "لا يزال هناك وقت كاف ليكون بطلا لفنزويلا وليكون في الجانب الصحيح من التاريخ" لكنه لم يتلقَ ردًا.وفي 18 أيلول المنقضي، كان لوبيز يتابع تعزيزات ترامب في الكاريبي عندما رأى منشورًا على موقع "إكس" يظهر لقطة شاشة لخريطة تتبع الرحلات الجوية تظهر طائرة إيرباص رئاسية تحلق بعد إقلاعها من كاراكاس، فكتب إلى فيليجاس "إلى أين أنت ذاهب؟" مستخدمًا رقمًا جديدًا.ورد الطيار "من هذا؟"، وكان إما أنه لم يتعرف على الرقم أو تظاهر بالجهل، وعندما ألح لوبيز مشيرا إلى ما ناقشاه في الدومينيكان، ازداد فيليغاس عدائية، ووصف لوبيز بـ"الجبان" وكتب "نحن الفنزويليون من طبقة مختلفة.. آخر ما نكون عليه هو الخونة".عندها أرسل له لوبيز صورة لهما خلال محادثتهما فرد فيليغاس "هل أنت مجنون؟" ليجيب لوبيز "قليلا".وبعد ساعتين، حاول للمرة الأخيرة، فذكر أسماء أطفال الطيار الثلاثة وتحدث عن مستقبل أفضل ينتظرهم في وكتب"فرصة اتخاذ القرار تضيق.. قريبًا سيكون الأوان قد فات"، وبعد فترة وجيزة حجب فيليجاس رقمه.بإدراكهم أن فيليغاس لن ينضم إلى الخطة، قرر لوبيز وآخرون في محاولة زعزعة استقرار مادورو ونشر مارشال بيلينغسلي الحليف المقرب للمعارضة تهنئة على إكس بمناسبة عيد ميلاد فيليغاس الـ48 أرفقها بصور له إحداها له مع لوبيز بعد اقتطاع صورته منها.وتم نشر المنشور قبل دقيقة واحدة من إقلاع طائرة مادورو من مطار كاراكاس وبعد 20 دقيقة، عادت الطائرة فجأةً إلى .وأثارت التهنئة التي شاهدها ما يقرب من 3 ملايين شخص، موجةً من الصدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفنزويلية، وتكهنت المعارضة أن الطيار قد أُمر بالعودة للاستجواب وتساءل آخرون عما إذا كان سيُسجن.ولأيام اختفى فيليغاس ثم ظهر في 24 أيلول الماضي مرتديًا بدلة طيران تابعة لسلاح الجو، وذلك في برنامج تلفزيوني واسع الانتشار قدمه ديوسدادو كابيلو الذي سخر من أي تلميح إلى إمكانية شراء الجيش الفنزويلي وأشاد بولاء فيليجاس.كما وصفه بـ"الوطني المخلص والقوي"، في حين وقف الطيار صامتًا، رافعًا قبضته في إشارة إلى ولائه. (العين)