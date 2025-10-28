Advertisement

عربي-دولي

الخرطوم تطلب مغادرة مسؤولين اثنين في برنامج الغذاء العالمي

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:06
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان اليوم لوران بوكيرا، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في البلاد، وأبلغته قرار الحكومة باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، إلى جانب سامانثا كاتراج، مديرة قسم العمليات في البرنامج، وطالبتهما بمغادرة السودان خلال 72 ساعة.
وأكدت الوزارة في بيان أن حكومة السودان حريصة على التعاون الكامل مع المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وفق القوانين والأعراف الدولية التي تكفل احترام سيادة الدولة.


وشدد البيان على أن هذا القرار لن يؤثر على استمرار التعاون مع برنامج الغذاء العالمي، موضحاً أن السودان يواصل التزامه بتسهيل العمل الإنساني وفق الأطر المتفق عليها.


