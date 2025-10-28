الخرطوم تطلب مغادرة مسؤولين اثنين في برنامج الغذاء العالمي

Advertisement

وأكدت الوزارة في بيان أن حكومة السودان حريصة على التعاون الكامل مع المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وفق القوانين والأعراف الدولية التي تكفل احترام .وشدد البيان على أن هذا القرار لن يؤثر على استمرار التعاون مع برنامج الغذاء العالمي، موضحاً أن السودان يواصل التزامه بتسهيل العمل الإنساني وفق الأطر المتفق عليها.