الدفاع الجوي الروسي يعلن عن سلسلة اعتراضات للمسيرات الأوكرانية
Lebanon 24
28-10-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عمدة
موسكو
سيرغي
سوبيانين مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دمرت 3 مسيّرات أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية.
وكتب سوبيانين في قناته على منصة
ماكس
: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع ثلاث طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".
وأشار عمدة العاصمة الروسية إلى أن عناصر وزارة الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام المسيرات.
وكان سوبيانين قد أعلن في وقت سابق
من اليوم
عن إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو.
كما أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
الثلاثاء أن وسائل الدفاع الجوي رصدت ودمرت 15 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق خمس مقاطعات روسية.
وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة، في الفترة من الساعة 15:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو، من رصد وتدمير 15 طائرة مسيّرة أوكرانية، 7 منها فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة أوريول، و2 فوق كلٍّ من مقاطعتي كورسك وتولا، وواحدة فوق مقاطعة كالوغا". (روسيا اليوم)
