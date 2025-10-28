فانس يقلل من التصعيد في غزة: وقف إطلاق النار سيصمد

Advertisement

قلل ، الأميركي، من حجم التصعيد الأخير في غزة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار "سيصمد" رغم التطورات الأخيرة.وقال للصحفيين: "ستكون مناوشات صغيرة هنا وهناك"، معتبراً أن الرد الإسرائيلي المتوقع يأتي بعد ما وصفه بهجوم على جندي إسرائيلي.وجاءت تصريحات فانس بعد وقت قصير من توجيه للجيش بشن "ضربات قوية" على غزة، شملت قصف محيط .من جهتها، نفت حركة حماس أي علاقة لها بحادث إطلاق النار في ، مؤكدة التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.