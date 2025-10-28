Advertisement

عربي-دولي

فانس يقلل من التصعيد في غزة: وقف إطلاق النار سيصمد

Lebanon 24
28-10-2025 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1435270-638972886850650314.png
Doc-P-1435270-638972886850650314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قلل جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، من حجم التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار "سيصمد" رغم التطورات الأخيرة.
Advertisement

وقال فانس للصحفيين: "ستكون مناوشات صغيرة هنا وهناك"، معتبراً أن الرد الإسرائيلي المتوقع يأتي بعد ما وصفه بهجوم حماس على جندي إسرائيلي.

وجاءت تصريحات فانس بعد وقت قصير من توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش بشن "ضربات قوية" على غزة، شملت قصف محيط مستشفى الشفاء.

من جهتها، نفت حركة حماس أي علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مؤكدة التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: وقف النار في غزة سيصمد لكن الأمر ليس سهلا
lebanon 24
29/10/2025 00:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: مركز القيادة المدني العسكري للتنسيق سيراقب تطبيق وقف إطلاق النار
lebanon 24
29/10/2025 00:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: وقف إطلاق النار في غزة صامد رغم بعض الاستثناءات
lebanon 24
29/10/2025 00:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: التصعيد في غزة مقلق ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لمحتاجيها
lebanon 24
29/10/2025 00:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

مستشفى الشفاء

نائب الرئيس

جي دي فانس

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2025-10-28
17:54 | 2025-10-28
17:41 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:31 | 2025-10-28
17:27 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24