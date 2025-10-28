Advertisement

عربي-دولي

صواريخ "الفرط صوتية".. تهديد جديد للقواعد الأميركية

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:00
كشف تقرير لصحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية عن امتلاك كوريا الشمالية سلاحاً صاروخياً فرط صوتي يجعلها ثالث دولة بعد روسيا والصين تمتلك هذا النوع المتطور من الأسلحة.
وأشار التقرير إلى أن الصاروخ "هواسونغ-11ما" الذي جُرب بنجاح في 22 تشرين الأول، يتميز بسرعة فائقة وقدرة على المناورة تجعل اعتراضه "مستحيلاً عملياً" بأي منظومة دفاع جوي حالية في العالم.

ولفت الكاتب سيرغي إيشينكو إلى أن بيونغ يانغ لا تنوي الاكتفاء بهذا الإنجاز، حيث تعمل على تطوير صاروخ "هواسونغ-16بي" متوسط المدى (3000-5500 كم)، الذي قد يمكنها من استهداف القواعد الأميركية في ألاسكا.

وربط التقرير بين هذه القفزة التكنولوجية واتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية في حزيران 2024، والتي تنص على تعزيز التعاون في مجال القدرات الدفاعية بين البلدين. (الجزيرة)
