السفارة الأميركية تحض رعاياها على مغادرة مالي فورًا

Advertisement

حذّرت ، اليوم الثلاثاء، مواطنيها الموجودين في مالي من البقاء هناك، ودعتهم إلى مغادرة البلاد فورًا عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة، في ظل تزايد الضغوط التي تواجهها الحكومة المالية من قِبل متمردين مرتبطين بتنظيم يفرضون حصارًا على إمدادات الوقود.ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلنت الحكومة المالية، الأحد الماضي، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، نتيجة نقص الوقود الحاد الذي شلّ قطاعات حيوية في البلاد.وقالت السفارة الأميركية في مالي في بيان "التحديات المستمرة التي تواجه البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك الانقطاعات المتواصلة في إمدادات البنزين والديزل، وإغلاق المؤسسات العامة مثل المدارس والجامعات في أنحاء البلاد، واستمرار الصراع المسلح بين الحكومة المالية والعناصر الإرهابية حول العاصمة باماكو، جميعها تزيد من عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الأمني في باماكو".ويصف محللون الحصار على الوقود بأنه جزء من حملة تنفذها جماعات مسلحة من أجل الضغط على حكومة مالي التي يقودها الجيش بهدف قطع الشريان الاقتصادي عن البلاد.وقالت السفارة إن في باماكو لا يزال مفتوحا، ونصحت الأمريكيين بالمغادرة عبر الرحلات الجوية التجارية بدلا من السفر برا إلى الدول المجاورة بسبب خطر "الهجمات الإرهابية على طول الطرق السريعة".ونصحت السفارة المواطنين الذين يختارون البقاء في مالي بإعداد خطط للطوارئ، بما في ذلك الاحتماء في أماكنهم لفترة طويلة.ولا تستطيع السفارة تقديم الدعم للأمريكيين خارج العاصمة.ومستوى التحذير من السفر إلى مالي حاليا هو المستوى الرابع، والذي يعني "عدم السفر مطلقا".