Advertisement

عربي-دولي

تحالف "تأسيس": ملتزمون بحماية المدنيين بالفاشر

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:24
A-
A+
Doc-P-1435277-638972909810255092.png
Doc-P-1435277-638972909810255092.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر تحالف السودان التأسيسي، الثلاثاء، بيانا بشأن الأنباء التي تزعم وقوع انتهاكات في مدينة الفاشر ومناطق أخرى.
Advertisement

وقال تحالف "تأسيس": "طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي تعزي ارتكاب قوات تأسيس لانتهاكات ضد المدنيين في الفاشر وفي بارا وغيرها من المناطق التي تم تحريرها، نحن في تحالف تأسيس في موقفنا نعلن كما أعلنا من قبل إدانتنا لأي انتهاكات ونعمل على إيقافها كما يصرح كل قادة قواتنا وقادتنا السياسيين مرارا وتكرارا وسنعمل على تكوين لجان تحقيق للتحقق من صحة هذه الفيديوهات والادعاءات".

وأضاف البيان: "لكن لابد من توضيح الآتي.. الانتهاكات والفيديوهات التي يتم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي كثير منها يتم صناعتها بواسطة إعلام الحركة الإسلامية والمرتزقة من المشتركة وغيرهم، وإذا تم التدقيق فيها سيتم ملاحظة ذلك بصورة واضحة".

وتساءل: "قوات التحالف التي أجلت ما يقارب 800 ألف مدني من الفاشر خلال العمليات العسكرية إلى مناطق آمنة ليس من المعقول أن تقوم بانتهاك ضد المدنيين بعد تحرير المدينة، فأي منطق في ذلك؟".

وأكمل: "إن من اختار الحياد الكاذب وجبن عن قول الحقيقة واختيار المواقف الواضحة في هذه الحرب للأسف سيسعى دائما للطرق على هذه الخط لتبرير مواقفه كما هو الحال بالنسبة للإسلاميين الإرهابيين ولكن تختلف أسبابهم وأهدافهم".

وأبرز: "إن محاولة الحركة الإسلامية ومليشياتها ومرتزقتهم من الحركات المسلحة تحويل هذه الحرب إلى حرب عنصرية إثنية قد فشلت وذهبت أدراج الرياح فلن يقاتل السودانيون بعضهم البعض مجدداً لأي أسباب عنصرية أو دينية أو قبلية وستكون هذه الحرب آخر الحروب باجتثاث سرطان الإخوان والمؤتمر الوطني وجيشهم وكتائبهم. هذه الحرب ومنذ بدايتها كانت مسرحا لأكاذيب الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بل إن بدايتها كذبة كبيرة بمن أشعل هذه الحرب وسمتها باسم حرب كرامة السودانيين وما هي إلا كرامة الإخوان ومليشياتهم التي يريدون حفظها".

وختم البيان بالقول: "سنواصل في (تأسيس) طريقنا الذي اخترناه لتحرير السودان من هذا الإرهاب وستظل أيدينا ممدوة للسلام ولكن سلاماً يحفظ السودان ووحدته وكرامة شعوبه وحريتهم وإنعتاقهم من جور وظلم الإخوان ومليشياتهم وجيشهم". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
واشنطن: على الدعم السريع حماية المدنيين في الفاشر فورا
lebanon 24
29/10/2025 00:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بساط لوفد صندوق النقد: ملتزمون بالإصلاحات وحماية حقوق المودعين
lebanon 24
29/10/2025 00:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تحالف بين "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
29/10/2025 00:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحالف التغيير": سنُقاطع جلسة الثلاثاء
lebanon 24
29/10/2025 00:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الحركة الإسلامية

المؤتمر الوطني

قوات التحالف

مؤتمر الوطني

سكاي نيوز

السودان

الإسلام

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2025-10-28
17:54 | 2025-10-28
17:41 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:31 | 2025-10-28
17:27 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24