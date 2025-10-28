Advertisement

عربي-دولي

17 شهيداً في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:35
أفاد الدفاع المدني في غزة، مساء الثلاثاء، بسقوط 17 شهيدا وأكثر من 15 جريحاً جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.
وشملت الغارات مخيم الشاطئ وحي الزيتون في مدينة غزة، وشرق دير البلح، بالإضافة إلى محيط مستشفى الشفاء، في تصعيد مع توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن "ضربات قوية" على القطاع.

وجاء القصف الإسرائيلي رغم تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس التي قلل فيها من حجم التصعيد، مؤكداً أن وقف إطلاق النار "سيصمد".

من جهتها، نفت حركة حماس أي علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي، مشددة على التزامها بالاتفاق، فيما أشارت إلى صعوبات تواجهها في تحديد هوية الرفات بسبب نقص المعدات.
