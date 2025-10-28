17 شهيداً في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

Advertisement

أفاد الدفاع المدني في غزة، مساء الثلاثاء، بسقوط 17 شهيدا وأكثر من 15 جريحاً جراء القصف الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.وشملت مخيم الشاطئ وحي في مدينة غزة، وشرق دير البلح، بالإضافة إلى محيط مستشفى الشفاء، في تصعيد مع توجيهات بشن "ضربات قوية" على القطاع.وجاء القصف الإسرائيلي رغم تصريحات الأميركي جي دي التي قلل فيها من حجم التصعيد، مؤكداً أن وقف إطلاق النار "سيصمد".من جهتها، نفت حركة أي علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي، مشددة على التزامها بالاتفاق، فيما أشارت إلى صعوبات تواجهها في تحديد هوية الرفات بسبب نقص المعدات.