وسط تصاعد جديد لأعمال العنف.. حماس تعلن العثور على جثتي رهينتين إضافيتين في غزة

أكدت حركة مساء أمس الثلاثاء أنها عثرت على جثتي رهينتين إضافيتين في .وقالت ، الجناح العسكري للحركة، في بيان نشرته على قناتها في تطبيق ، إنها تمكنت من استعادة الجثتين، ونشرت اسمي الرهينتين، من دون أن يتضح ما إذا كانت الجثتان ستسلمان إلى خلال الليل.وأفادت حركة حماس في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم جثة رهينة أخرى وسط تصاعد جديد لأعمال العنف في قطاع غزة.وأوضحت القسام أن التأجيل جاء رداً على "انتهاكات (إسرائيل)".وأضافت أن الجثة عثر عليها خلال عمليات بحث داخل نفق في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجمات الجديدة تعيق عمليات البحث وتسليم الجثة.