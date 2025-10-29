25
عربي-دولي
وسط تصاعد جديد لأعمال العنف.. حماس تعلن العثور على جثتي رهينتين إضافيتين في غزة
Lebanon 24
29-10-2025
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت حركة
حماس
مساء أمس الثلاثاء أنها عثرت على جثتي رهينتين إضافيتين في
قطاع غزة
.
وقالت
كتائب القسام
، الجناح العسكري للحركة، في بيان نشرته على قناتها في تطبيق
تليغرام
، إنها تمكنت من استعادة الجثتين، ونشرت اسمي الرهينتين، من دون أن يتضح ما إذا كانت الجثتان ستسلمان إلى
إسرائيل
خلال الليل.
وأفادت حركة حماس في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم جثة رهينة أخرى وسط تصاعد جديد لأعمال العنف في قطاع غزة.
وأوضحت
كتائب
القسام أن التأجيل جاء رداً على "انتهاكات
الاحتلال
(إسرائيل)".
وأضافت أن الجثة عثر عليها خلال عمليات بحث داخل نفق في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجمات
الإسرائيلية
الجديدة تعيق عمليات البحث وتسليم الجثة.
كتائب القسام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سلمان إلى
قطاع غزة
الاحتلال
تليغرام
إسرائيل
