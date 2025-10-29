Advertisement

عربي-دولي

وسط تصاعد جديد لأعمال العنف.. حماس تعلن العثور على جثتي رهينتين إضافيتين في غزة

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:23
أكدت حركة حماس مساء أمس الثلاثاء أنها عثرت على جثتي رهينتين إضافيتين في قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في بيان نشرته على قناتها في تطبيق تليغرام، إنها تمكنت من استعادة الجثتين، ونشرت اسمي الرهينتين، من دون أن يتضح ما إذا كانت الجثتان ستسلمان إلى إسرائيل خلال الليل.

وأفادت حركة حماس في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم جثة رهينة أخرى وسط تصاعد جديد لأعمال العنف في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام أن التأجيل جاء رداً على "انتهاكات الاحتلال (إسرائيل)".

وأضافت أن الجثة عثر عليها خلال عمليات بحث داخل نفق في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية الجديدة تعيق عمليات البحث وتسليم الجثة.
حماس تعلن تسليم الجثة السادسة عشرة لرهينة إسرائيلي
lebanon 24
29/10/2025 10:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سنسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين مساء اليوم
lebanon 24
29/10/2025 10:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر يستلم جثتي رهينتين إسرائيليتين من حماس
lebanon 24
29/10/2025 10:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سنسلم جثتي رهينتين مساء اليوم للصليب الأحمر
lebanon 24
29/10/2025 10:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24

