بنيران قناصة.. مقتل جندي إسرائيلي في غزة

قتل جندي إسرائيلي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة جنوبي بعد ظهر أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد الجيش .والجندي القتيل رقيب أول احتياط عمره 37 عاما، وهو سائق معدات ثقيلة تابعة للجيش، يقطن مستوطنة نيريا في المحتلة.ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، قتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات التي كانت تعمل بحي الجنينة في رفح.وتقع المنطقة المذكورة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر وفق الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة خاضعة للسيطرة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.ورغم أن المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "مسلحين متحصنين في جيب بالمنطقة، يخرجون من أنفاق ويشنون هجمات".