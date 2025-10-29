Advertisement

عربي-دولي

بنيران قناصة.. مقتل جندي إسرائيلي في غزة

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:26
قتل جندي إسرائيلي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بعد ظهر أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي
والجندي القتيل رقيب أول احتياط عمره 37 عاما، وهو سائق معدات ثقيلة تابعة للجيش، يقطن مستوطنة نيريا في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، قتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات التي كانت تعمل بحي الجنينة في رفح.

وتقع المنطقة المذكورة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر وفق الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم أن المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "مسلحين متحصنين في جيب بالمنطقة، يخرجون من أنفاق ويشنون هجمات".

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

الغربي

جون م

رفح

