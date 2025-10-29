25
عربي-دولي
غارات إسرائيلية تستهدف المنازل وخيام النازحين.. 70 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة
Lebanon 24
29-10-2025
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء باستشهاد نحو 70 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء
الغارات
الإسرائيلية
العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة في
قطاع غزة
.
وأوضحت المصادر أن الغارات الأخيرة استهدفت خيمتين للنازحين قرب
مستشفى شهداء الأقصى
في دير البلح، بالإضافة إلى خيمة أخرى في ساحة بلدية دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.
كما كثّف الجيش
الإسرائيلي
ليل الثلاثاء الأربعاء قصفه على مبانٍ سكنية ومنازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا، في ظل استمرار فقدان بعض الأشخاص ووجود إصابات حرجة نُقلت إلى مستشفيات تعمل بإمكانيات محدودة جدًا.
ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي عدة غارات عنيفة على ثمانية منازل جرى تدميرها بالكامل، إلى جانب 5
خيام
للنازحين ومركبة غرب مدينة
خان يونس
، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة.
كما أكّد مسعفون فلسطينيون أن من بين الضحايا 12طفلاً قضوا نتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. (العربية)
