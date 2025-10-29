غارات إسرائيلية تستهدف المنازل وخيام النازحين.. 70 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

Advertisement

وأوضحت المصادر أن الغارات الأخيرة استهدفت خيمتين للنازحين قرب في دير البلح، بالإضافة إلى خيمة أخرى في ساحة بلدية دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.كما كثّف الجيش ليل الثلاثاء الأربعاء قصفه على مبانٍ سكنية ومنازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا، في ظل استمرار فقدان بعض الأشخاص ووجود إصابات حرجة نُقلت إلى مستشفيات تعمل بإمكانيات محدودة جدًا.ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي عدة غارات عنيفة على ثمانية منازل جرى تدميرها بالكامل، إلى جانب 5 للنازحين ومركبة غرب مدينة ، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة.كما أكّد مسعفون فلسطينيون أن من بين الضحايا 12طفلاً قضوا نتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. (العربية)