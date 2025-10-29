خلافات حول سلطة وصلاحيات القوة الدولية في غزة.. وواشنطن ترفع منسوب الضغط

أفادت مصادر مطلعة فجر الأربعاء، بوجود خلافات كبيرة بشأن التفويض الذي من المتوقع أن يمنحه للقوات الدولية التي ستدخل في إطار خطة الرئيس الأميركي

وأوضحت المصادر أن جوهر الخلاف يدور حول سلطة وصلاحيات ، خصوصا وأن ترغب في أن تُنشأ القوة وفقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق ، مما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة، وفقا لقناة "i24NEWS".



كما رأى مصدر للقناة ذاتها أن هذا يعني أن جنود قوات الأمم المتحدة على غرار اليونيفيل سيكونون في غزة.



وبينما تخشى من هذه الخطوة، تفضل ألا تُعتبر القوة "قوة أممية رسمية"، وأن يقتصر دور على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط.



كذلك كشفت المصادر عن أن هناك أيضاً خلافات جوهرية بشأن "صلاحيات القوة"، ففي خطة ، من المتوقع أن تتحمل القوة الدولية مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة ، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها حالياً.



إذ علّق مصدر مطلع عن هذه النقطة، بأن الدول العربية لن تدخل غزة وتبدأ بمواجهة منظمة مسلحة، لأنها مستعدة للحفاظ على الهدوء، لكنها ليست مستعدة لتنفيذ الإجراءات التي تريد إسرائيل أن تقوم بها القوة الدولية.