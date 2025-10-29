بن غفير يُحذر نتنياهو!

Advertisement

بعد العودة إلى وقف إطلاق النار في ، قام وزير إيتمار بتحذير رئيس الوزراء من إمكانية فقدان الحكومة "الحق في البقاء".وقال بن غفير على حسابه بمنصة "تلغرام" بعد هذا الإعلان: "مرة أخرى تقتل لنا جنديا أثناء (وقف إطلاق النار)، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحدث بمفهوم (الرد المتناسب) والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع استمرار إدخال المساعدات (الإنسانية)، بدلا من العودة إلى الحرب الكاملة".وتابع: "أذكّر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب. إذا قرر التخلي عن هدف تفكيك حماس واكتفى بـ(انتصار) شكلي وتفكيك صوري، مع الاستمرار في الحفاظ على سياسة 6 تشرين الأول (قبل يوم من هجوم الحركة) وبقاء حماس فعليا، فلن يكون للحكومة حق في البقاء".وكان بن غفير، إلى جانب بتسلئيل سموتريتش، من أبرز معارضي اتفاق وقف حرب غزة، وطالما طالبا باستئناف الهجمات على القطاع المدمر.وأمس الثلاثاء أمر الجيش بتنفيذ ضربات، كما اتهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".