عربي-دولي
بن غفير يُحذر نتنياهو!
Lebanon 24
29-10-2025
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد العودة إلى وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، قام وزير
الأمن القومي
الإسرائيلي
إيتمار
بن غفير
بتحذير رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
من إمكانية فقدان الحكومة "الحق في البقاء".
وقال بن غفير على حسابه بمنصة "تلغرام" بعد هذا الإعلان: "مرة أخرى تقتل لنا
حماس
جنديا أثناء (وقف إطلاق النار)، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحدث بمفهوم (الرد المتناسب) والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع استمرار إدخال المساعدات (الإنسانية)، بدلا من العودة إلى الحرب الكاملة".
وتابع: "أذكّر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب. إذا قرر التخلي عن هدف تفكيك حماس واكتفى بـ(انتصار) شكلي وتفكيك صوري، مع الاستمرار في الحفاظ على سياسة 6 تشرين الأول (قبل يوم من هجوم الحركة) وبقاء حماس فعليا، فلن يكون للحكومة حق في البقاء".
وكان بن غفير، إلى جانب
وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش، من أبرز معارضي اتفاق وقف حرب غزة، وطالما طالبا باستئناف الهجمات على القطاع المدمر.
وأمس الثلاثاء أمر
نتنياهو
الجيش بتنفيذ ضربات، كما اتهم
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".
بنيامين نتنياهو
وزير المالية
الأمن القومي
وزير الدفاع
وزير الأمن
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
