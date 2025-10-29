Advertisement

إقتصاد

فضيحة تهزّ مصرفاً إيرانيّاً... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:31
أثار أداء مصرف "باسارغاد" الإيراني خلال العام الماضي تساؤلات خطيرة بسبب منحه تسهيلات ضخمة تجاوزت الحدود القانونية، وارتفاع حجم الديون المتعثرة إلى أرقام فلكية.
وفي هذا السياق، أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيرلنيّ، إلى أن المصرف المذكور قد منح أكثر من 95 ألف مليار تومان تسهيلات صافية لعملاء كبار ومحددّين، ومن هذا المبلغ تم تصنيف أكثر من 94 ألف مليار تومان كديون متعثّرة.

أما حجم الديون المشكوك في تحصيلها، فبلغ 92 ألفاً و495 مليار تومان، وهي ديون تجاوز السداد فيها 18 شهراً تقريباً، ما يفترض أن آفاق استردادها باتت ضئيلة. (العربية)
 
 
 
إقتصاد

عربي-دولي

البنك المركزي

الإيراني

إيران

إيرا

آفاق

صافي

إيرل

