عربي-دولي

فوضى على متن طائرة... ما فعله راكب بقاصرين مُرعب

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:16
طعن راكب هندي يُدعى برانييث كومار أوسيريبالي، راكبين قاصرَين بشوكة معدنية على متن رحلة تابعة لشركة "لوفتهانزا"، كانت متّجهة من شيكاغو إلى فرانكفورت.
ووجّه الادعاء الأميركي تهمة الاعتداء بسلاح خطير إلى أوسيريبالي، بعدما طعن أحد القاصرين في كتفه أثناء نومه، قبل أن يهاجم آخر، ويصيبه في مؤخرة رأسه.
 
 
كذلك، حاول الاعتداء على راكبة وأحد أفراد الطاقم، وأثار حالة من الفوضى على متن الطائرة. (ارم نيوز)
 
 
 
 
