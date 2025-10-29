Advertisement

عربي-دولي

حالة وفاة كلّ دقيقة... إرتفاع درجات الحرارة يفتك بالبشريّة

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:00
ذكرت "العربية"، أنّ تقريراً دوليّاً كشف أنّ ارتفاع درجة الحرارة عالمياً بات يقتل شخصاً واحداً كل دقيقة حول العالم.
وبحسب التقرير، تبيّن أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة ارتفع بنسبة 23% منذ تسعينيات القرن الماضي، ليصل إلى متوسط 546 ألف وفاة سنوياً بين عامي 2012 و2021.
وكشف التقرير الذي يُعرف باسم "مؤشر لانسيت لتغير المناخ والصحة لعام 2025" وأعدّته جامعة كوليدج لندن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تعرّض الإنسان العادي في المتوسط إلى 19 يوماً سنوياً من الحرارة المهددة للحياة، منها 16 يوماً لم تكن لتحدث لولا التغيّر المناخي الناجم عن النشاط البشري.

كما أدى التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة إلى خسارة قياسية بلغت 639 مليار ساعة عمل في عام 2024، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأقل نمواً.

وأوضح التقرير، وهو الأشمل من نوعه حتى الآن، أن الأضرار الصحية الناتجة عن التغير المناخي ستزداد سوءاً.

وقال التقرير إن انخفاض استخدام الفحم خلال العقد الماضي أنقذ نحو 400 شخص يومياً، في وقت تتزايد فيه معدلات إنتاج الطاقة المتجددة بسرعة، لكنه شدد على أن مستقبلاً صحياً للبشرية غير ممكن إذا استمر تمويل الوقود الأحفوري بالمعدلات الحالية.

وأضاف أن الاحتراق المستمر للوقود الأحفوري لا يسخّن الكوكب فحسب، بل يسبب تلوثاً هوائياً يؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص سنوياً، بينما تسببت حرائق الغابات الناجمة عن الجفاف والحرارة في تسجيل 154 ألف وفاة خلال عام 2024، وهو رقم قياسي.

كذلك أدى الجفاف وموجات الحر إلى تلف المحاصيل ونفوق الماشية، ما جعل 123 مليون شخص إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 2023 مقارنة بمتوسط العقود السابقة. (العربية)

