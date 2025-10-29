هذا ما شهده "الذهب" اليوم.. وأمر يترقبه المستثمرون

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق .

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليصل إلى 3977.30 دولار للأوقية، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من تشرين الأول.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 % مسجلة 3990.60 دولار للأوقية.





وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "الدافع وراء هذا التصحيح قصير الأجل في أسعار الذهب هو إعادة ضبط الملاذ الآمن نحو أداة أكثر استجابة، مثل الأسهم العالمية، نتيجة للتفاؤل إزاء التجارة".





وأضاف "على المدى ، يواجه الذهب ضغوطاً هبوطية نتيجة لتعديل المراكز من قبل المستثمرين قصيري الأجل... بالإضافة إلى اختراق مستويات فنية مهمة. ومع ذلك، لا تزال الأساسيات تدعم الاتجاه الصعودي للذهب".