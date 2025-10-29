24
هذا ما شهده "الذهب" اليوم.. وأمر يترقبه المستثمرون
Lebanon 24
29-10-2025
|
07:58
A-
A+
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق
من اليوم
.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليصل إلى 3977.30 دولار للأوقية، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من تشرين الأول.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 % مسجلة 3990.60 دولار للأوقية.
وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "الدافع وراء هذا التصحيح قصير الأجل في أسعار الذهب هو إعادة ضبط الملاذ الآمن نحو أداة أكثر استجابة، مثل الأسهم العالمية، نتيجة للتفاؤل إزاء التجارة".
وأضاف "على المدى
القصير
، يواجه الذهب ضغوطاً هبوطية نتيجة لتعديل المراكز من قبل المستثمرين قصيري الأجل... بالإضافة إلى اختراق مستويات فنية مهمة. ومع ذلك، لا تزال الأساسيات تدعم الاتجاه الصعودي للذهب".
وناقش مسؤولون صينيون وأمريكيون قبل أيام قليلة إطار اتفاق تجاري للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الصيني شي جين بينغ، والذي من شأنه أن يوقف مؤقتاً الرسوم الجمركية
الأمريكية
الأكثر حدة والقيود
الصينية على
صادرات المعادن الأرضية النادرة. ومن المقرر أن يلتقي
ترامب
وشي في كوريا الجنوبية غداً الخميس.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه اليوم، ويترقب المستثمرون أي تعليق من رئيس البنك جيروم باول حول الخطوات المستقبلية.
(24)
