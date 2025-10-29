ذكر أنه لم يكن يعلم أن عمه خدم في الجيش أثناء الحرب العالمية الثانية في إقليم في الشرق الروسي، وأن حاكم الإقليم سلمه وثائق أرشيفية بذلك مؤخرا.

وقال خلال حديث مع عدد من مصابي العملية العسكرية في : "لقد قرأت مؤخرا عن عمي الذي حارب أثناء الحرب العالمية الثانية. عندما كنت في إقليم بريمورسكي أحضر لي حاكم الإقليم وثائق من الأرشيف أكدت لي ذلك". (روسيا اليوم)