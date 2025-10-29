Advertisement

عربي-دولي

بوتينن يكتشف معلومة عن عمّه

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:28
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يكن يعلم أن عمه خدم في الجيش أثناء الحرب العالمية الثانية في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى الروسي، وأن حاكم الإقليم سلمه وثائق أرشيفية بذلك مؤخرا.
وقال بوتين خلال حديث مع عدد من مصابي العملية العسكرية في أوكرانيا: "لقد قرأت مؤخرا عن عمي الذي حارب أثناء الحرب العالمية الثانية. عندما كنت في إقليم بريمورسكي أحضر لي حاكم الإقليم وثائق من الأرشيف أكدت لي ذلك". (روسيا اليوم) 

