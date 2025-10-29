إصابات خطيرة... إنفجار داخل مطعم في سوريا وهذا ما كشفته التحقيقات (صورة)

Advertisement

أُصيب 15 شخصاً بحروق خطيرة، إثر انفجار قارورة غاز في مطعم "الوجبة الملكية" في مدينة السوريّة.وبحسب المعلومات، فإن إهمال إجراءات السلامة والأمان، هو السبب وراء الحادثة المروّعة، حيث تعرضت قارورة لحرارة عالية أدت إلى انفجارها، ووقوع عدد كبير من الإصابات، بالإضافة إلى احتراق أجزاء كبيرة من المطعم. (ارم نيوز)