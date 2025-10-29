Advertisement

عربي-دولي

إصابات خطيرة... إنفجار داخل مطعم في سوريا وهذا ما كشفته التحقيقات (صورة)

Lebanon 24
29-10-2025
أُصيب 15 شخصاً بحروق خطيرة، إثر انفجار قارورة غاز في مطعم "الوجبة الملكية" في مدينة القامشلي السوريّة.
وبحسب المعلومات، فإن إهمال إجراءات السلامة والأمان، هو السبب وراء الحادثة المروّعة، حيث تعرضت قارورة الغاز لحرارة عالية أدت إلى انفجارها، ووقوع عدد كبير من الإصابات، بالإضافة إلى احتراق أجزاء كبيرة من المطعم. (ارم نيوز)
 
 
 
15 إصابة بانفجار أنبوبة غاز بمطعم في القامشلي(فيديو)
 
14:00 | 2025-10-29
13:52 | 2025-10-29
13:42 | 2025-10-29
13:33 | 2025-10-29
13:03 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24