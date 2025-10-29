Advertisement

إقتصاد

الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:55
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية على هامش منتدى مبادرة الاستثمار أن سوريا تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن استقرارها مرتبط بـ التنمية الاقتصادية.
وأشار الشرع إلى أن استثمارات بلغت نحو 28 مليار دولار دخلت إلى سوريا خلال 6 أشهر، موضحاً أن الحكومة قامت بتعديل قوانين الاستثمار لتصبح من الأفضل عالمياً، مع التركيز على إعادة الإعمار من خلال الاستثمار، خاصة في القطاع العقاري، حيث يشهد السوق طلباً كبيراً من دول الخليج والدول الإقليمية.

وأوضح الرئيس السوري أن بلاده رهنت مستقبلها على الشعب السوري، وأن المعونات لا تكفي لبناء الدولة، مشدداً على أن الحكومة تعمل لحماية المستثمرين وفق القوانين، وتسعى لإعادة أبناء سوريا إلى وطنهم. كما أشاد بدور المملكة العربية السعودية في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية معها.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت في 27 تشرين الأول الجاري بالرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار"، وتستمر فعالياتها حتى الخميس.
 
(العربية)
 
 
