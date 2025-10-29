تفاقم الأزمة في دارفور.. أكثر من ألفي قتيل والفاشر تحت سيطرة الدعم السريع

21
عربي-دولي
قال
المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم
غبريسوس إن أكثر من 460 شخصا قتلوا في أحد المستشفيات بمدينة
الفاشر
التي استولت عليها
قوات الدعم السريع
السودانية نهاية الأسبوع.
وأوضح غبريسوس في بيان أن 460 من المرضى والمرافقين قتلوا في مستشفى الأمومة السعودي في الفاشر.
وأضاف أن
منظمة الصحة العالمية
"أصيبت بالصدمة والفزع" من هذه التقارير.
وجاء ذلك في وقت لا تزال فيه مدينة الفاشر تشهد أعمال عنف ضد المدنيين، فقد أعلنت حكومة إقليم دارفور مقتل أكثر من ألفي شخص في المدينة.
وجاء البيان في أعقاب إعلان "قوات الدعم السريع" سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وترتبط أهمية مدينة الفاشر عسكريا وإستراتيجيا بكونها العاصمة التاريخية لدارفور، وهي آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم فضلا عن قربها من شمال
السودان
وتمثل قاعدة انطلاق لأي جهود لاستعادة السيطرة على المناطق الأخرى.
