Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يعترف: هدفنا نزع سلاح حماس بالاتفاق مع ترامب

Lebanon 24
30-10-2025 | 00:56
A-
A+
Doc-P-1435781-638974043410879680.webp
Doc-P-1435781-638974043410879680.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طمأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن قطاع غزة لن يشكل تهديداً على إسرائيل بعد الآن.
Advertisement
 
وشدد نتنياهو خلال زيارته للمقر الأميركي في كريات غات، على أن هدف إسرائيل نزع سلاح حماس وتحويل غزة لمنطقة منزوعة السلاح، موضحاً أن تل أبيب تعمل مع واشنطن على خطة لتغيير واقع القطاع وفقاً لاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتابع نتنياهو: "نحن نعمل على نزع السلاح على مراحل بالتزامن مع العمل على عناصر أخرى من الخطة.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: الحرب ستنتهي عند تطبيق بنود الاتفاق أولا بتسليم الجثث ثم نزع سلاح حماس
lebanon 24
30/10/2025 09:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: نزع سلاح حماس يجب أن يتم دون شروط مسبقة أو استثناءات
lebanon 24
30/10/2025 09:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عن نزع سلاح حماس.. تصريح جديد من ترامب
lebanon 24
30/10/2025 09:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف
lebanon 24
30/10/2025 09:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:03 | 2025-10-30
02:56 | 2025-10-30
02:48 | 2025-10-30
02:41 | 2025-10-30
02:38 | 2025-10-30
02:34 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24