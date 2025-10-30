25
عربي-دولي
نتنياهو يعترف: هدفنا نزع سلاح حماس بالاتفاق مع ترامب
Lebanon 24
30-10-2025
|
00:56
A-
A+
طمأن رئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
على أن
قطاع غزة
لن يشكل تهديداً على
إسرائيل
بعد الآن.
وشدد
نتنياهو
خلال زيارته للمقر الأميركي في كريات غات، على أن هدف إسرائيل نزع سلاح
حماس
وتحويل غزة لمنطقة منزوعة السلاح، موضحاً أن
تل أبيب
تعمل مع
واشنطن
على خطة لتغيير واقع القطاع وفقاً لاتفاق مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وتابع نتنياهو: "نحن نعمل على نزع السلاح على مراحل بالتزامن مع العمل على عناصر أخرى من الخطة.
