عربي-دولي

مع تفاقم الازمة في السودان.. هل تعتبر "الدعم السريع" منظمة إرهابية؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 00:59
دعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى رد قوي من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أحداث الفاشر الدامية.
طالب السناتور الجمهوري جيم ريش من ولاية آيداهو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأن تصنف الولايات المتحدة قوات الدعم السريع رسمياً "منظمة إرهابية أجنبية"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكتب في بيان على منصة إكس "الفظائع التي وقعت في الفاشر في دارفور لم تكن بالخطأ بل كانت خطة قوات الدعم السريع منذ البداية، حيث تمارس قوات الدعم السريع الإرهاب وترتكب فظائع لا توصف من بينها الإبادة الجماعية ضد الشعب السوداني"، وفق تعبيره.

بدورها أعلنت السناتور جين شاهين من ولاية نيو هامبشير، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، أنها ستدعم على الأرجح مثل هذا الرد من واشنطن.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ستدعم تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية أجنبية"، قالت شاهين للصحافيين "على الأرجح"، لكنها أضافت أنها تود دراسة المسألة بتأن.
الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

الديمقراطيين

دارة الرئيس

الديمقراطي

الجمهوري

03:03 | 2025-10-30
02:56 | 2025-10-30
02:48 | 2025-10-30
02:41 | 2025-10-30
02:38 | 2025-10-30
02:34 | 2025-10-30
