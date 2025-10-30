25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مع تفاقم الازمة في السودان.. هل تعتبر "الدعم السريع" منظمة إرهابية؟
Lebanon 24
30-10-2025
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى رد قوي من إدارة
الرئيس دونالد ترامب
بعد أحداث الفاشر الدامية.
Advertisement
طالب السناتور
الجمهوري
جيم ريش من ولاية آيداهو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأن تصنف
الولايات المتحدة
قوات الدعم السريع رسمياً "منظمة إرهابية أجنبية"، وفقا لوكالة "
رويترز
".
وكتب في بيان على منصة إكس "الفظائع التي وقعت في الفاشر في دارفور لم تكن بالخطأ بل كانت خطة قوات الدعم السريع منذ البداية، حيث تمارس قوات الدعم السريع الإرهاب وترتكب فظائع لا توصف من بينها الإبادة الجماعية ضد الشعب السوداني"، وفق تعبيره.
بدورها أعلنت السناتور جين شاهين من ولاية نيو هامبشير، أبرز الأعضاء
الديمقراطيين
في اللجنة، أنها ستدعم على الأرجح مثل هذا الرد من
واشنطن
.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ستدعم تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية أجنبية"، قالت شاهين للصحافيين "على الأرجح"، لكنها أضافت أنها تود دراسة المسألة بتأن.
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة السودانية: ندعو إلى تصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية
Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة السودانية: ندعو إلى تصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية
30/10/2025 09:19:46
30/10/2025 09:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مشرّعون أميركيون يطالبون بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية
Lebanon 24
مشرّعون أميركيون يطالبون بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية
30/10/2025 09:19:46
30/10/2025 09:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: ندعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبي
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: ندعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبي
30/10/2025 09:19:46
30/10/2025 09:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقم الأزمة في دارفور.. أكثر من ألفي قتيل والفاشر تحت سيطرة الدعم السريع
Lebanon 24
تفاقم الأزمة في دارفور.. أكثر من ألفي قتيل والفاشر تحت سيطرة الدعم السريع
30/10/2025 09:19:46
30/10/2025 09:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
الديمقراطيين
دارة الرئيس
الديمقراطي
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
Lebanon 24
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
03:03 | 2025-10-30
30/10/2025 03:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:56 | 2025-10-30
30/10/2025 02:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:48 | 2025-10-30
30/10/2025 02:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:41 | 2025-10-30
30/10/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:38 | 2025-10-30
30/10/2025 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:03 | 2025-10-30
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
02:56 | 2025-10-30
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:48 | 2025-10-30
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:41 | 2025-10-30
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:38 | 2025-10-30
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:34 | 2025-10-30
خطوة نحو السلام.. انسحاب "العمال الكردستاني" من تركيا
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 09:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 09:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 09:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24