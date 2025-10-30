مع تفاقم الازمة في السودان.. هل تعتبر "الدعم السريع" منظمة إرهابية؟

دعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى رد قوي من إدارة بعد أحداث الفاشر الدامية.

Advertisement

طالب السناتور جيم ريش من ولاية آيداهو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأن تصنف قوات الدعم السريع رسمياً "منظمة إرهابية أجنبية"، وفقا لوكالة " ".



وكتب في بيان على منصة إكس "الفظائع التي وقعت في الفاشر في دارفور لم تكن بالخطأ بل كانت خطة قوات الدعم السريع منذ البداية، حيث تمارس قوات الدعم السريع الإرهاب وترتكب فظائع لا توصف من بينها الإبادة الجماعية ضد الشعب السوداني"، وفق تعبيره.



بدورها أعلنت السناتور جين شاهين من ولاية نيو هامبشير، أبرز الأعضاء في اللجنة، أنها ستدعم على الأرجح مثل هذا الرد من .



ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ستدعم تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية أجنبية"، قالت شاهين للصحافيين "على الأرجح"، لكنها أضافت أنها تود دراسة المسألة بتأن.