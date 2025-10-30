الشرع يتجول في أحد المراكز التجارية في الرياض.. حفاوة شعبية لافتة

Advertisement

على هامش منتدى ، التي شهدتها مساء الأربعاء، ظهر الرئيس السوري وفريقه يتجولون بأحد المراكز التجارية بالعاصمة .كما ظهر في المقطع مواطنون سعوديون يلتقطون الصور معه ويحتفون به.وكان الرئيس السوري أكد أن ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية.