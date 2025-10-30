Advertisement

عربي-دولي

الشرع يتجول في أحد المراكز التجارية في الرياض.. حفاوة شعبية لافتة

Lebanon 24
30-10-2025 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1435787-638974059915771530.webp
Doc-P-1435787-638974059915771530.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على هامش منتدى مبادرة الاستثمار، التي شهدتها الرياض مساء الأربعاء، ظهر الرئيس السوري وفريقه يتجولون بأحد المراكز التجارية بالعاصمة السعودية.
Advertisement

كما ظهر في المقطع مواطنون سعوديون يلتقطون الصور معه ويحتفون به.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يتفقد أحد مراكز انتخابات مجلس الشعب في دمشق
lebanon 24
30/10/2025 09:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: أوامر بإغلاق المراكز التجارية والمدارس جراء هجوم ضخم بمسيّرات أوكرانية
lebanon 24
30/10/2025 09:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض
lebanon 24
30/10/2025 09:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني
lebanon 24
30/10/2025 09:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مبادرة الاستثمار

أحمد الشرع

السعودية

السعود

الرياض

سوريا

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:03 | 2025-10-30
02:56 | 2025-10-30
02:48 | 2025-10-30
02:41 | 2025-10-30
02:38 | 2025-10-30
02:34 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24