عربي-دولي
الشرع يتجول في أحد المراكز التجارية في الرياض.. حفاوة شعبية لافتة
Lebanon 24
30-10-2025
|
01:24
على هامش منتدى
مبادرة الاستثمار
، التي شهدتها
الرياض
مساء الأربعاء، ظهر الرئيس السوري وفريقه يتجولون بأحد المراكز التجارية بالعاصمة
السعودية
.
كما ظهر في المقطع مواطنون سعوديون يلتقطون الصور معه ويحتفون به.
وكان الرئيس السوري
أحمد الشرع
أكد أن
سوريا
ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يتفقد أحد مراكز انتخابات مجلس الشعب في دمشق
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يتفقد أحد مراكز انتخابات مجلس الشعب في دمشق
30/10/2025 09:19:53
30/10/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: أوامر بإغلاق المراكز التجارية والمدارس جراء هجوم ضخم بمسيّرات أوكرانية
Lebanon 24
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: أوامر بإغلاق المراكز التجارية والمدارس جراء هجوم ضخم بمسيّرات أوكرانية
30/10/2025 09:19:53
30/10/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض
Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض
30/10/2025 09:19:53
30/10/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني
Lebanon 24
تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني
30/10/2025 09:19:53
30/10/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
Lebanon 24
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
03:03 | 2025-10-30
30/10/2025 03:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:56 | 2025-10-30
30/10/2025 02:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:48 | 2025-10-30
30/10/2025 02:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:41 | 2025-10-30
30/10/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:38 | 2025-10-30
30/10/2025 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:03 | 2025-10-30
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
02:56 | 2025-10-30
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:48 | 2025-10-30
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:41 | 2025-10-30
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:38 | 2025-10-30
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:34 | 2025-10-30
خطوة نحو السلام.. انسحاب "العمال الكردستاني" من تركيا
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
