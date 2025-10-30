ترامب بعد لقائه شي: كان لقاءً رائعًا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع نظيره الصيني شي جينبينغ في مدينة بوسان الجنوبية، في أول لقاء مباشر بينهما منذ عام 2019، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).وكشف أن الطرفين توصّلا إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على من 57% إلى 47%، مقابل استئناف شراء فول الصويا الأميركي وتسهيل صادرات النادرة، وتشديد الرقابة على تجارة الفنتانيل، المادة التي تسببت بآلاف الوفيات في .وقال ترامب خلال عقب اللقاء الذي استمر نحو ساعتين: "اتخذنا مجموعة من القرارات المهمة. الرئيس الصيني وعد بالعمل الجاد لوقف دخول الفنتانيل إلى بلادنا، واتفقنا على وقف نظام تراخيص المعادن النادرة لمدة عام على الأقل."وأضاف ترامب أنه ناقش مع الرئيس الصيني مسألة وصول شركة "إنفيديا" الأميركية إلى السوق ، مؤكداً أنه لن يمنح بكين حق الوصول إلى أحدث شرائح الشركة من سلسلة "بلاكويل" المتقدمة.وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيزور الصين في نيسان المقبل، بينما سيقوم الرئيس الصيني بزيارة لاحقاً هذا العام، لافتاً إلى اتفاق الجانبين على التعاون في ملف ، وعلى إلغاء الرسوم والقيود على الشحن البحري.وفيما لم تُطرح قضية تايوان خلال الاجتماع، رحّبت الأسواق العالمية بنتائج اللقاء، إذ قفزت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، وسجل اليوان ارتفاعاً ملحوظاً، فيما حققت بورصات وطوكيو مكاسب قياسية.ويرى مراقبون أن اللقاء شكّل خطوة أولى نحو تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم استمرار الغموض حول مدى استدامة هذا الانفراج وسط تنافس اقتصادي وجيوسياسي متصاعد.