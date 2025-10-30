ترامب: اجتماع "رائع" مع شي كنت مشغولاً للغاية للقاء زعيم كوريا الشمالية



جاءت تصريحات عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الجنوبية، في أول اجتماع بينهما منذ عام 2019، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). واستمر اللقاء نحو ساعتين، واختتم بمراسم وداع رسمية لترامب في . أكد الرئيس الأميركي أنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع نظيره الصيني شي جينبينغ، معلناً أنه سيخفض الرسوم الجمركية على إلى 47 بالمئة من 57 بالمئة.جاءت تصريحات عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الجنوبية، في أول اجتماع بينهما منذ عام 2019، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). واستمر اللقاء نحو ساعتين، واختتم بمراسم وداع رسمية لترامب في .

وقال ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع الصين لتقليص الرسوم الجمركية، مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا الأميركي، وضمان استمرار صادرات النادرة، وتشديد الرقابة على تجارة مادة الفنتانيل غير المشروعة.



وحول مادة الفنتانيل قال ترامب: "أعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل بجد لوقف الوفيات الناتجة عن دخول هذه المواد إلى البلاد"، معلنا أنه سيخفض الرسوم الجمركية على مادة الفنتانيل من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة بشكل فوري.

وعن لقائه المحتمل مع زعيم ، قال الرئيس الأميركي إنه كان "مشغولاً" للغاية للقاء الزعيم الكوري خلال زيارته هذا الأسبوع الجنوبية، لكنه أكد أنه قد يعود.

وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية "كانت لدي علاقة رائعة مع كيم جونغ أون".



كما أكد الرئيس ترامب أنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات في كوريا الجنوبية على "العمل معاً" بشأن الحرب في .



وصرح ترامب من الطائرة الرئاسية للصحافيين "كانت أوكرانيا محل اهتمام كبير. تحدثنا عنها مطولاً، وسنعمل معاً لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما".