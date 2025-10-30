Advertisement

عربي-دولي

خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:38
حذر خبير من أن منطقة غرب الأناضول تشهد نشاطا غير مسبوق مرتبطا بالطاقة الحرارية الأرضية والصدوع النشطة.
وأكد البروفيسور سليمان بامبال، الرئيس المؤسس لمركز أبحاث الزلازل في جامعة غازي، أن منطقة سندرجي غنية بالطاقة الحرارية الأرضية بسبب وجود مصادر وفيرة للمياه الساخنة وبخار الماء، مشيرا إلى أن السبب الأساسي لهذه الحرارة يعود إلى نشاط الصدوع الأرضية. وأوضح أن هذه العوامل تساهم في تكرار الزلازل وظاهرة العواصف الزلزالية.

وأشار البروفيسور إلى أن الزلزال الذي ضرب منطقة سندرجي في باليكسير بقوة 6.1 درجة حدث على منطقة صدع سيماف النشطة، موضحا أن هذه المنطقة تقع ضمن مثلث آق حصار-بيغاديتش-سندرجي وتمتد شرقا نحو سيماف وأفيون.

ولفت إلى أن هذه المنطقة شهدت نشاطا زلزاليا مستمرا منذ زلزال إسطنبول في 23 نيسان، وأن ما يحدث حاليا يشبه العواصف الزلزالية التي شهدها بحر إيجة مطلع العام.

وأبرز البروفيسور أن قشرة غرب الأناضول الأرضية تتميز برقتها وغناها بالطاقة الحرارية الأرضية، مشيرا إلى أن مياه الأمطار تتسرب عبر الصدوع لتصل إلى أعماق تتراوح بين 15-20 كيلومترا حيث تقترب الصهارة من السطح.

وأوضح أن تسخين المياه بسبب الحمم البركانية وضغطها للعودة إلى السطح يشكل عاملا رئيسيا يخلق النشاط الزلزالي المتكرر.

وأكد وجود دراسة حديثة لمديرية الشؤون المعدنية العامة تظهر صعود الصهارة نحو القشرة الأرضية وضغطها على النقاط الضعيفة، مما يثبت ارتباط الزلازل في غرب الأناضول بالآليات البركانية، محذرا من استمرار هذا النمط من الزلازل في المنطقة التي تعد الأكثر نشاطا زلزاليا في تركيا ضمن الحزام الألبي-الهيمالايوي.

وتوقع البروفيسور أن يصل عدد الهزات الارتدادية إلى 14-15 ألف هزة، مع تأكيده بعدم توقع زلزال مدمر في المنطقة، منبها من أن صدع جيلانبي بين آق حصار وبيغاديتش قد ينتج زلزالا أقوى، مستشهدا بإصابات القفز من النوافذ خلال الزلزال الأخير كدليل على ضعف التطبيق العملي للمعارف النظرية.

ونفى البروفيسور أي ارتباط بين زلازل سندرجي وصدع إسطنبول، موضحا أن الخطر على إسطنبول يأتي من صدع مرمرة الأوسط الذي تجمع فيه طاقة كافية للانكسار. وختم بالتأكيد على أن جميع مناطق تركيا معرضة للزلازل، داعيا إلى تركيز الجهود على بناء مدن مقاومة للزلازل وتعزيز التحول الحضاري الفعال.
