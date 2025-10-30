26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب "منصب رفيع" لابن نتنياهو.. بلبلة في اسرائيل
Lebanon 24
30-10-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار ترشيح يائير
نتنياهو
ابن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، لمنصب رفيع في المنظمة الصهيونية العالمية، موجة غضب عارم
في إسرائيل
، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.
Advertisement
ورشح
وزير الثقافة
ميكي زوهار، وهو من حزب الليكود الحاكم، نتنياهو الابن لمنصب مدير الإعلام في المنظمة، مما يعني تعيينه في وظيفة تتضمن مزايا وراتب وزير، بما في ذلك مكتب وسيارة خاصة.
وجاء الترشيح جزءا من "اتفاق تسوية أوسع"، لتقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
.
وكان حزبا "يش عتيد" و"
الديمقراطيون
" المعارضان وقعا اتفاقية لتقاسم السلطات في المؤسسات الصهيونية مع الليكود وفصائل أخرى، إلا أن الاتفاقية لم تُسمِّ مرشحين فرديين.
ورد حزب "يش عتيد" الذي يترأسه زعيم
المعارضة
يائير لابيد، بأن تعيين نتنياهو الابن في مثل هذا المنصب "قرار دنيء"، وأن الحزب "لن يوقع على أي اتفاق من هذا القبيل".
وأضاف لابيد: "لن يحدث. انتهى الكلام".
مواضيع ذات صلة
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
Lebanon 24
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
30/10/2025 13:15:53
30/10/2025 13:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية" عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: تلقيت عرضاً من نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع
Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية" عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: تلقيت عرضاً من نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع
30/10/2025 13:15:53
30/10/2025 13:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في أوساط "حزب الله".. تحقيقات وتساؤلات
Lebanon 24
"بلبلة" في أوساط "حزب الله".. تحقيقات وتساؤلات
30/10/2025 13:15:53
30/10/2025 13:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
Lebanon 24
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
30/10/2025 13:15:53
30/10/2025 13:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الديمقراطيون
وزير الثقافة
الإسرائيلية
الديمقراطي
الإسرائيلي
في إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:55 | 2025-10-30
30/10/2025 06:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:51 | 2025-10-30
30/10/2025 06:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:34 | 2025-10-30
30/10/2025 06:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:26 | 2025-10-30
30/10/2025 06:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:23 | 2025-10-30
30/10/2025 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:55 | 2025-10-30
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:51 | 2025-10-30
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:34 | 2025-10-30
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:26 | 2025-10-30
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:23 | 2025-10-30
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:03 | 2025-10-30
بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24