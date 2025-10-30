Advertisement

عربي-دولي

بسبب "منصب رفيع" لابن نتنياهو.. بلبلة في اسرائيل

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1435853-638974143829342109.webp
Doc-P-1435853-638974143829342109.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار ترشيح يائير نتنياهو ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنصب رفيع في المنظمة الصهيونية العالمية، موجة غضب عارم في إسرائيل، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.
Advertisement

ورشح وزير الثقافة ميكي زوهار، وهو من حزب الليكود الحاكم، نتنياهو الابن لمنصب مدير الإعلام في المنظمة، مما يعني تعيينه في وظيفة تتضمن مزايا وراتب وزير، بما في ذلك مكتب وسيارة خاصة.

وجاء الترشيح جزءا من "اتفاق تسوية أوسع"، لتقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكان حزبا "يش عتيد" و"الديمقراطيون" المعارضان وقعا اتفاقية لتقاسم السلطات في المؤسسات الصهيونية مع الليكود وفصائل أخرى، إلا أن الاتفاقية لم تُسمِّ مرشحين فرديين.

ورد حزب "يش عتيد" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لابيد، بأن تعيين نتنياهو الابن في مثل هذا المنصب "قرار دنيء"، وأن الحزب "لن يوقع على أي اتفاق من هذا القبيل".

وأضاف لابيد: "لن يحدث. انتهى الكلام".
مواضيع ذات صلة
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
lebanon 24
30/10/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية" عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: تلقيت عرضاً من نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع
lebanon 24
30/10/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلبلة" في أوساط "حزب الله".. تحقيقات وتساؤلات
lebanon 24
30/10/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
lebanon 24
30/10/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الديمقراطيون

وزير الثقافة

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:55 | 2025-10-30
06:51 | 2025-10-30
06:34 | 2025-10-30
06:26 | 2025-10-30
06:23 | 2025-10-30
06:03 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24