عربي-دولي

بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:26
أظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مواجهة حادة وصراخا متبادلا بين وزيرين من الحكومة الإسرائيلية وفريقيهما.

ويظهر الفيديو وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت"، وهو يقتحم غاضبا الغرفة التي كان يوجد فيها وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود الحاكم.

وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية بين الوزيرين إلى مواجهة صاخبة كادت أن تتطور إلى عراك بالأيدي، قبل أن يتدخل الحضور لاحتواء الموقف.

ووقعت المشاحنات خلال أعمال تقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، كجزء من "اتفاق تسوية أوسع"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. (سكاي نيوز عربية) 
 
