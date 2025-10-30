24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
30-10-2025
06:34
ضعُف إعصار "ميليسا" إلى الفئة الأولى قرب البهاما وبرمودا، لكنّه ما زال يحمل "رياحًا عنيفة" بسرعة 90 ميلاً/ساعة (145 كم/س) وموجات تصل إلى مترين وأمطارًا قد تبلغ 25 سم، مع إبقاء التحذيرات في البهاما وبرمودا وتحوّلها إلى عاصفة استوائية في تركس وكايكوس.
في جامايكا، وصف رئيس الوزراء أندرو هولنس الأضرار بأنها "خطيرة ومُفجعة"، وقال إن مناطق جنوب شرقي وجنوب غربي البلاد "دُمّرت بالكامل"، و"بلاك ريفر" تهدّم فيها حتى 90% من الأسقف مع دمار لمستشفيات ومراكز شرطة ومرافق حكومية. سُجّلت 4 وفيات على الأقل. شهادات محليين لخّصت المشهد: "لقد اختفى كل شيء"، و"كقطار بضائع مرّ فوقنا".
هايتي تعرّضت للأسوأ مع 23 وفاة بينهم 10 أطفال، وفيضانات جرفت منازل وشرّدت الآلاف وسط انقطاع كهرباء وبنية تحتية منهارة. في كوبا بلغت الرياح 185 كم/س وهطلت أمطار غزيرة شرقًا؛ الرئيس ميغيل دياز كانيل أعلن إجلاء "أكثر من 735 ألف شخص" محذرًا: "أطلب من أفراد شعبنا ألا يتهاونوا".
في السياق، أعادت جامايكا فتح مطاري كينغستون وأوتشو ريوس لرحلات الإغاثة وتهيّأت مونتيغو باي للاستقبال، وأرسلت المنظمة الدولية للهجرة إمدادات من باربادوس.
فعّلت فرق بحث وإنقاذ ومجموعات للصرف الصحي والمأوى والغذاء. الملك
تشارلز
الثالث أعرب عن "حزنه العميق" وأشاد بـ"شجاعة" فرق الطوارئ.
ويتوقع خبير الأرصاد جوناثان بورتر أن تصل أضرار جامايكا إلى "22 مليار دولار"، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المقدر بنحو 20 مليار دولار، ما يعكس "التحديات الاقتصادية" المقبلة للجزيرة. (بي بي سي)
