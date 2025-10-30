Advertisement

عربي-دولي

الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:34
Doc-P-1435928-638974250541185832.png
Doc-P-1435928-638974250541185832.png photos 0
ضعُف إعصار "ميليسا" إلى الفئة الأولى قرب البهاما وبرمودا، لكنّه ما زال يحمل "رياحًا عنيفة" بسرعة 90 ميلاً/ساعة (145 كم/س) وموجات تصل إلى مترين وأمطارًا قد تبلغ 25 سم، مع إبقاء التحذيرات في البهاما وبرمودا وتحوّلها إلى عاصفة استوائية في تركس وكايكوس.
في جامايكا، وصف رئيس الوزراء أندرو هولنس الأضرار بأنها "خطيرة ومُفجعة"، وقال إن مناطق جنوب شرقي وجنوب غربي البلاد "دُمّرت بالكامل"، و"بلاك ريفر" تهدّم فيها حتى 90% من الأسقف مع دمار لمستشفيات ومراكز شرطة ومرافق حكومية. سُجّلت 4 وفيات على الأقل. شهادات محليين لخّصت المشهد: "لقد اختفى كل شيء"، و"كقطار بضائع مرّ فوقنا".
هايتي

هايتي تعرّضت للأسوأ مع 23 وفاة بينهم 10 أطفال، وفيضانات جرفت منازل وشرّدت الآلاف وسط انقطاع كهرباء وبنية تحتية منهارة. في كوبا بلغت الرياح 185 كم/س وهطلت أمطار غزيرة شرقًا؛ الرئيس ميغيل دياز كانيل أعلن إجلاء "أكثر من 735 ألف شخص" محذرًا: "أطلب من أفراد شعبنا ألا يتهاونوا".
موظفة من المنظمة الدولية للهجرة

في السياق، أعادت جامايكا فتح مطاري كينغستون وأوتشو ريوس لرحلات الإغاثة وتهيّأت مونتيغو باي للاستقبال، وأرسلت المنظمة الدولية للهجرة إمدادات من باربادوس. الولايات المتحدة فعّلت فرق بحث وإنقاذ ومجموعات للصرف الصحي والمأوى والغذاء. الملك تشارلز الثالث أعرب عن "حزنه العميق" وأشاد بـ"شجاعة" فرق الطوارئ.
 
ويتوقع خبير الأرصاد جوناثان بورتر أن تصل أضرار جامايكا إلى "22 مليار دولار"، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المقدر بنحو 20 مليار دولار، ما يعكس "التحديات الاقتصادية" المقبلة للجزيرة. (بي بي سي)
Hurricane Melissa Leaves Trail of Destruction
جامايكا
