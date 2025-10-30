الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية



وقال بيسكوف معلقاً على توجيه الرئيس الأميركي للبنتاغون بإجراء مثل هذه التجارب: "هناك وقف ساري المفعول حالياً على التجارب النووية".



وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أخطرت روسيا بشأن استئناف التجارب النووية قبل تصريحات : "لا لم يتم إبلاغنا".



كما أضاف: "ذكر في بيانه أن دولاً أخرى تُجري، تجارب على أسلحة نووية، حتى الآن لا علم لدينا بأن أحداً يُجري تجارب كهذه". (العربية)