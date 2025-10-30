24
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
Lebanon 24
30-10-2025
|
06:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الناطق باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف
اليوم الخميس، أن
روسيا
ليس لديها أي دليل على أن دولة ما في العالم أجرت تجارب على أسلحة نووية، موضحاً أن اختبار روسيا لصاروخ وطوربيد يعملان بالطاقة النووية لم يكن اختباراً لأسلحة نووية.
وقال بيسكوف معلقاً على توجيه الرئيس الأميركي للبنتاغون بإجراء مثل هذه التجارب: "هناك وقف ساري المفعول حالياً على التجارب النووية".
كما أكد أن
الولايات المتحدة
لم تخطر روسيا بخططها بشأن استئناف التجارب النووية قبل تصريحات الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، العلنية بخصوص هذه المسألة.
وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أخطرت روسيا بشأن استئناف التجارب النووية قبل تصريحات
ترامب
: "لا لم يتم إبلاغنا".
كما أضاف: "ذكر
الرئيس ترامب
في بيانه أن دولاً أخرى تُجري، تجارب على أسلحة نووية، حتى الآن لا علم لدينا بأن أحداً يُجري تجارب كهذه". (العربية)
