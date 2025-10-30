بعد أن بدأت بالبحث عنه.. إيران تعتقل زوجة سجين سياسي

Advertisement

ووفقاً لمصادر محلية، تم اعتقال "سيروان شافله" من حي فجر في مهاباد دون أن تقدم السلطات مذكرة توقيف قانونية، بينما قامت عناصر الأمن بتفتيش المنزل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعائلة، بما فيها هاتف ابنهما " الصدافي".ولا تزال مكان احتجاز شافله والسبب الرسمي وراء اعتقالها مجهولين حتى الآن، حسب الموقع.يأتي هذا الاعتقال في وقت لا يزال زوجها "جلال الصدافي" قابعاً في سجن مهاباد منذ اعتقاله في كانون الاول 2024.