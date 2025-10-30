Advertisement

عربي-دولي

بعد أن بدأت بالبحث عنه.. إيران تعتقل زوجة سجين سياسي

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1435944-638974273141149080.png
Doc-P-1435944-638974273141149080.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتحمت قوات وزارة الاستخبارات الإيرانية مساء الثلاثاء منزل سجين سياسي في مدينة مهاباد شمال غربي إيران، لتعتقل زوجته دون سابق إنذار، حسب موقع "إيران واير".
Advertisement

ووفقاً لمصادر محلية، تم اعتقال "سيروان شافله" من حي فجر في مهاباد دون أن تقدم السلطات مذكرة توقيف قانونية، بينما قامت عناصر الأمن بتفتيش المنزل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعائلة، بما فيها هاتف ابنهما "شايان الصدافي".

ولا تزال مكان احتجاز شافله والسبب الرسمي وراء اعتقالها مجهولين حتى الآن، حسب الموقع.

يأتي هذا الاعتقال في وقت لا يزال زوجها "جلال الصدافي" قابعاً في سجن مهاباد منذ اعتقاله في كانون الاول 2024.
وكانت شافله قد تعرضت سابقاً للتهديد بالاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في مهاباد، خاصة بعد أن شرعت في الأشهر الأخيرة بالبحث بنشاط عن معلومات تتعلق بقضية زوجها وظروف احتجازه. (ايران واير)

 

مواضيع ذات صلة
شرطة نيبال: هروب 13 ألف سجين خلال الاحتجاجات
lebanon 24
30/10/2025 21:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لذبحة قلبية.. وفاة سجين في سجن رومية
lebanon 24
30/10/2025 21:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وتعتقل أسيراً محرراً كان أفرج عنه ليلة أمس (الميادين)
lebanon 24
30/10/2025 21:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حافلات تقلّ أسرى فلسطينيين بعد الإفراج عنهم تغادر سجنا جنوبي إسرائيل بموجب صفقة التبادل
lebanon 24
30/10/2025 21:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاستخبارات الإيرانية

وزارة الاستخبارات

الأجهزة الأمنية

مدينة مهاباد

الإيرانية

الإيراني

شمال غرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-10-30
15:34 | 2025-10-30
15:11 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24