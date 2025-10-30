في خفافيش أميركا الجنوبية... العثور على نوع جديد من فيروس "كورونا" ما هو؟

Advertisement

ذكر موقع "GB News" أنه "تم العثور على نوع جديد من في الخفافيش في أميركا الجنوبية، والذي يشبه إلى حد كبير المسبب لوباء . وتوصل علماء يابانيون وأميركيون إلى هذا الاكتشاف أثناء بحثهم عن مجموعات الخفافيش في شمال البرازيل، حيث قاموا بصيد الحيوانات ومسح أمعائها. وفي الداخل، عثروا على BRZ batCoV، وهو فيروس من عائلة فيروسات كورونا بيتا، والتي تشمل SARS-CoV-2، ومتلازمة التنفسية، ومسببات مرض السارس في عام 2003".وبحسب الموقع، "يحتوي BRZ batCoV على "موقع انشقاق الفوريين" مطابق تقريبًا لذلك الموجود في SARS-CoV-2، ويختلف بحمض أميني واحد فقط. وموقع انشقاق الفوريين هو جزء من الفيروس الذي يجعله قادرًا على إصابة الناس. ورغم عدم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية حتى الآن، فقد حذر الباحثون من التهديد المستمر لانتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر. كما وحذر العلماء من أن النتائج تظهر كيف يمكن لفيروسات كورونا ذات القدرة على التسبب في وفيات أن تتطور بشكل طبيعي في البرية".وتابع الموقع: "قاد البحث الدكتور كوسوكي تاكادا والدكتورة توكيكو واتانابي من جامعة أوساكا إلى جانب زملاء من جامعة ساو باولو وجامعة ويسكونسن ماديسون، وتشير تحليلاتهم، التي لا تزال تنتظر مراجعة الأقران، إلى أن انتقال الفيروس مباشرة من الخفافيش إلى الإنسان قد يحدث من دون وسيط. وقالت إن الوباء بدأ على الأرجح بعد انتشار كوفيد من الخفاش إلى الإنسان عبر حيوان وسيط، مثل البنغول، على الرغم من أن المزيد من الباحثين أشاروا إلى "نظرية تسرب المختبر" من ووهان بدلاً من ذلك. وجمع فريق البحث 70 خفاشًا من سبعة أنواع من ثلاثة مواقع برازيلية بين أيار وآب 2019، أي قبل أشهر من جائحة كوفيد، وتم إنشاء موقعين لأخذ العينات في ولاية مارانهاو، وآخر في ولاية ساو باولو".وبحسب الموقع، "ظهر الفيروس في عينة واحدة من خفاش Pteronotus parnellii، المعروف باسم خفاش بارنيل ذي الشارب، وهو حشرة صغيرة منتشرة في كل أنحاء أميركا الجنوبية، ويعتقد العلماء أنه من المحتمل وجود المزيد من الخفافيش المصابة في المنطقة. وتمثل نتائجهم أول اكتشاف لفيروس كورونا بيتا في مجموعات الخفافيش في أميركا الجنوبية، باستثناء فيروس SARS-CoV-2 نفسه. وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف "يسلط الضوء بشكل أكبر على دور الخفافيش كمستودعات محتملة... ذات صلة بظهور الأمراض الحيوانية المنشأ". وأضافوا أن الدراسة "تقدم رؤى مهمة حول الإمكانات التطورية والمخاطر الحيوانية لفيروس BRZ batCoV"."