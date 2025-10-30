مقتل 22 مسلحا على الحدود مع أفغانستان

Advertisement

وفي أول عملية نفذت في منطقة جبال تشيلتان في مقاطعة كويتا في ، قُتل 14 مسلحًا مساء الأربعاء، حسبما ذكرت بين الخدمات، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان.وقال الجيش إن العملية الاستخباراتية الثانية نفذت في منطقة بوليدا بمقاطعة كيش في بلوشستان، مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين.كما عثرت القوات الأمنية على أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزة الإرهابيين القتلى.في غضون ذلك، زعمت إدارة العلاقات الباكستاني أن مجموعة من المسلحين حاولت الليلة الماضية التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في بإقليم خيبر بختونخوا، لكن الجيش أحبط محاولتهم. وأضاف البيان أن اشتباكًا دقيقًا ودقيقًا أسفر عن مقتل أربعة مسلحين، من بينهم خارجي أمجد مزاحم، وهو هدف بالغ الأهمية.كان أمجد نائبًا لزعيم حركة باكستان المحظورة محسود، وكان مطلوبًا من قبل أجهزة الأمن في عدة حالات تتعلق بهجمات إرهابية، حيث خصصت الحكومة مكافأة قدرها 5 ملايين روبية (حوالي 17800 دولار) له. (الاناضول)