عربي-دولي

مقتل 22 مسلحا على الحدود مع أفغانستان

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:19
قال الجيش الباكستاني اليوم الخميس إن 22 مسلحا على الأقل، من بينهم قائد رئيسي، قتلوا خلال ثلاث عمليات مختلفة في إقليمي خيبر باختونخوا شمال غربي البلاد وبلوشستان جنوب غربي البلاد.
وفي أول عملية نفذت في منطقة جبال تشيلتان في مقاطعة كويتا في بلوشستان، قُتل 14 مسلحًا مساء الأربعاء، حسبما ذكرت إدارة العلاقات العامة بين الخدمات، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان.

وقال الجيش إن العملية الاستخباراتية الثانية نفذت في منطقة بوليدا بمقاطعة كيش في بلوشستان، مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين.

كما عثرت القوات الأمنية على أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزة الإرهابيين القتلى.

في غضون ذلك، زعمت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني أن مجموعة من المسلحين حاولت الليلة الماضية التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا، لكن الجيش أحبط محاولتهم. وأضاف البيان أن اشتباكًا دقيقًا ودقيقًا أسفر عن مقتل أربعة مسلحين، من بينهم خارجي أمجد مزاحم، وهو هدف بالغ الأهمية.

كان أمجد نائبًا لزعيم حركة طالبان باكستان المحظورة نور والي محسود، وكان مطلوبًا من قبل أجهزة الأمن في عدة حالات تتعلق بهجمات إرهابية، حيث خصصت الحكومة مكافأة قدرها 5 ملايين روبية (حوالي 17800 دولار) له. (الاناضول)
