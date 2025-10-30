24
عربي-دولي
بيسنت: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية "تيك توك"
Lebanon 24
30-10-2025
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخزانة
الأميركية
سكوت بيسنت
إن
الصين
وافقت على اتفاقية نقل ملكية تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة.
وأضاف أنه يتوقع أن تمضي الاتفاقية قدماً في الأسابيع والأشهر المقبلة، دون أن يُعلن عن أي تفاصيل أخرى.
وأوضح بيسنت عقب اجتماع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع
الرئيس الصيني شي جين بينغ
: "في كوالالمبور، انتهينا من اتفاقية تيك توك من حيث الحصول على الموافقة
الصينية
، وأتوقع أن تمضي قدماً في الأسابيع والأشهر المقبلة، وسنرى أخيراً حلاً لذلك"، وفقاً لوكالة "
رويترز
". (العربية)
