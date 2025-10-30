Advertisement

عربي-دولي

بيسنت: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية "تيك توك"

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1435996-638974373465903281.jpg
Doc-P-1435996-638974373465903281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إن الصين وافقت على اتفاقية نقل ملكية تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة.
Advertisement

وأضاف أنه يتوقع أن تمضي الاتفاقية قدماً في الأسابيع والأشهر المقبلة، دون أن يُعلن عن أي تفاصيل أخرى.

وأوضح بيسنت عقب اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: "في كوالالمبور، انتهينا من اتفاقية تيك توك من حيث الحصول على الموافقة الصينية، وأتوقع أن تمضي قدماً في الأسابيع والأشهر المقبلة، وسنرى أخيراً حلاً لذلك"، وفقاً لوكالة "رويترز". (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية تيك توك
lebanon 24
30/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
lebanon 24
30/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: قريبون جدا من حل المشكلة بشأن صفقة تيك توك
lebanon 24
30/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": من المتوقع أن تحصل الحكومة الأميركية على رسوم بمليارات الدولارات من صفقة "تيك توك"
lebanon 24
30/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الصيني شي جين بينغ

دونالد ترامب

وزير الخزانة

شي جين بينغ

سكوت بيسنت

جين بينغ

الصينية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-10-30
15:34 | 2025-10-30
15:11 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24