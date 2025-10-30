Advertisement

عربي-دولي

زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:52
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتدعم قيادتها في حماية السيادة الوطنية.
وشددت زاخاروفا، في إفادة صحفية اليوم، على أن موسكو مستعدة للاستجابة لطلبات القيادة الفنزويلية بالشكل المناسب، مع مراعاة التهديدات القائمة والمحتملة.
 
وخلال ردها على سؤال بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فنزويلا، أضافت ممثلة الخارجية الروسية: "نحن (روسيا) ندعم بالطبع القيادة الفنزويلية في موضوع دفاعها عن السيادة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات الوضع الدولي والإقليمي. نحن على تواصل مع شركائنا، ومستعدون لمواصلة الاستجابة لطلباتهم بالشكل المناسب، مع مراعاة التهديدات القائمة والمحتملة. كما سنواصل العمل جنبا إلى جنب، متطلعين إلى المستقبل". (روسيا اليوم) 
