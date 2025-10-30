إسرائيل تستعيد جثماني رهينتين من غزة

Advertisement

تسلمت ، اليوم الخميس، جثماني رهينتين من عبر ، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من أسبوع، بعدما علقت حركة التسليم احتجاجاً على القصف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طواقم الأحمر توجهت إلى نقطة التقاء في ، حيث تسلمت نعشين يحتويان على جثامين الرهينتين المتوفيتين، لتنقلهما إلى القوات داخل القطاع. وجاءت العملية بعد إعلان قرارها بتسليم الجثمانين.وكانت القسام قد علقت تسليم الجثمانين الأسبوع الماضي بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، مما أدى إلى تجميد العملية لأكثر من أسبوع. وبذلك ينخفض عدد الجثامين المتبقية في غزة إلى 11 جثماناً، من أصل 28 جثماناً كان من المقرر تسليمها قبل أكثر من أسبوعين. (العين)