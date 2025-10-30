Advertisement

إسرائيل تستعيد جثماني رهينتين من غزة

30-10-2025 | 11:53
تسلمت إسرائيل، اليوم الخميس، جثماني رهينتين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من أسبوع، بعدما علقت حركة حماس التسليم احتجاجاً على القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طواقم الصليب الأحمر توجهت إلى نقطة التقاء في وسط قطاع غزة، حيث تسلمت نعشين يحتويان على جثامين الرهينتين المتوفيتين، لتنقلهما إلى القوات الإسرائيلية داخل القطاع. وجاءت العملية بعد إعلان كتائب القسام قرارها بتسليم الجثمانين.

وكانت كتائب القسام قد علقت تسليم الجثمانين الأسبوع الماضي بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، مما أدى إلى تجميد العملية لأكثر من أسبوع. وبذلك ينخفض عدد الجثامين المتبقية في غزة إلى 11 جثماناً، من أصل 28 جثماناً كان من المقرر تسليمها قبل أكثر من أسبوعين. (العين)
