عربي-دولي

أمير سعوديّ في ذمة الله

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:39
أعلن الديوان الملكي السعوديّ، عن وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود.
وأشار إلى أنّ صلاة الجنازة ستُقام عليه يوم غدّ الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. (روسيا اليوم)
 
 
 
