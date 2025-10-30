أمير سعوديّ في ذمة الله

أعلن الديوان الملكي السعوديّ، عن وفاة الأمير خالد بن آل .

Advertisement

وأشار إلى أنّ صلاة الجنازة ستُقام عليه يوم غدّ الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن في مدينة . (روسيا اليوم)