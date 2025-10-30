ماذا يعني إعلان ترامب إستئناف "الاختبارات النووية"؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ إعلان الرئيس الأميركي إستئناف بلاده التجارب النووية أثار خشية خبراء ومراقبين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى توترات عالمية متصاعدة بين وخصميها التقليديين، والصين".وفي هذا السياق، قال مساعد المتحدث باسم فرحان حق، إّن " أكد مرارا أن المخاطر النووية الحالية مرتفعة للغاية في شكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب كافة الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة. ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف".وفي محاولة لتفسير المقصد الفعلي لدونالد ، طرح خبيران بارزان لوكالة "فرانس برس" 3 فرضيات رئيسية، تراوح بين رد الفعل على الابتكارات العسكرية الروسية الأخيرة وإعلان استئناف التجارب مستقبلا ما من شأنه إدخال العالم في عصر نووي جديد.وقالت الباحثة في مجال الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إيلويز فاييه: "إما أنه يتحدث عن اختبار صواريخ، والولايات المتحدة تجري ذلك في الأصل، أو أنه يتحدث عما يسمى التجارب، لكنني لا أعتقد أنه يفقه لهذه الدرجة بالمسائل التقنية؛ أو يتحدث عن اختبارات حقيقية، لكن لا أحد يفعل ذلك باستثناء كوريا الشمالية التي أجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017".من جانبه، قال المدير السابق لمركز منع الانتشار التابع لحلف شمال الأطلسي، الأميركي وليام ألبرك: "في البداية، ظننت أن ترامب يرد على إعلانات روسية تتعلق بأنظمة جديدة، مثل صاروخ كروز "بوريفيستنيك". لذلك، فسرت تصريحاته في البداية على أنها إشارة إلى اختبارات على الأنظمة وليس على الرؤوس الحربية".وتبدو واقعية هذه الفرضية محدودة لأن ، كسائر القوى النووية، تجري بالفعل اختبارات على أسلحتها. وقبل بضعة أسابيع، أطلقت الولايات المتحدة دفعة من 4 صواريخ "ترايدنت"، وهي مقذوفات بالستية تطلق من البحر ضمن صواريخها المحيطية الرادعة. (سكاي نيوز)