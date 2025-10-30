Advertisement

عربي-دولي

بينها بلدان عربيّة... لماذا ترفض دولٌ إرسال قوّات إلى غزة؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 17:00
Doc-P-1436164-638974607420653778.png
Doc-P-1436164-638974607420653778.png photos 0
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ الولايات المتحدة لا تزال تُواجه صعوبة في إيجاد دول تشارك في القوة الدولية لتثبيت الأمن في قطاع غزة، رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على الاتفاق على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ورفضت عدة دول معظمها عربية، الطلب الأميركي بالتعاون، خوفاً من مواجهة عسكرية مع "حماس".

ويُجري مبعوثا الرئيس الأميركيّ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلف الكواليس، محادثات مع دول أخرى سعياً لحثها على إرسال قوات إلى غزة، بالإضافة إلى تمويل.

وأضافت الصحيفة أن إحدى هذه الدول، التي فوجئت بالطلب الأميركي، هي سنغافورة حيث طلب الأميركيون من الدولة الآسيوية إرسال ضباط إلى غزة.

وتابعت: "بعد التنسيق مع الأميركيين، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المقرّ الأميركي في ضواحي كريات جات. وحضر المقر، الذي تديره الولايات المتحدة، ممثلون من دول أخرى، منها ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، والأردن، وكندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وأستراليا، واليونان، وقبرص".

ووفقا للصحيفة، فإن الصعوبة في إيجاد دول تشارك في قوة الاستقرار الدولية، يعود أيضاً إلى تسجيل عدد من الانتهاكات منذ وقف إطلاق النار، والذي يُعتبر هشًا للغاية". (عربي 21)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

بريطانيا

الإمارات

قطاع غزة

إسرائيل

